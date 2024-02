La vallecaucana Yuri Alvear presenta al país y a la W su presea de bronce

Yuri Alvear cumplió el sueño de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos y, a pesar de que tuvo que lucharla hasta el final y de que no fue fácil, consiguió su cometido.



Los doce años de preparación deportiva hicieron que Yuri culminara la prueba de judo 70 kilogramos en alto y con los colores de la bandera colombiana en el podio.



"Este es un país lleno de talentos en el deporte, desafortunadamente no todos llegan porque no aprovechan las oportunidades que se dan. Yo les puedo decir a ellos que aunque no es fácil, hay que persistir y estar pegado de Dios para cumplir con los sueños”, comentó la vallecaucana.



El enfrentamiento se llevo a cabo en el ExCel Center de Londres, lugar en el que la colombiana venció en su último repechaje a la china Fei Chen.