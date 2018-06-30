¡Lo que usted no sabe! Los datos que dejó el encuentro entre Uruguay Portugal

Luis Suárez no le daba una asistencia a Edinson Cavani desde el 15/11/2016 vs Chile. Foto: Agencia EFE( Thot )

* Uruguay ha ganado cuatro partidos seguidos en Rusia 2018, cantidad que no tenía en una misma Copa del Mundo desde 1930, en la que ganó sus cuatro juegos y se coronó campeón.

(Le puede interesar: [Fotos] ¿Adiós a la generación de Messi? El sufrimiento de Lio tras la eliminación de Argentina del Mundial 2018)

*Uruguay ha llegado a cuartos de final en dos de las últimas tres Copas del Mundo (también en 2010); antes de esta racha, lo había logrado por última vez en 1970.

* Uruguay llegó a cuatro victorias seguidas ante europeos en Copa del Mundo; solo había

ganado dos de sus anteriores 25 enfrentamientos ante selecciones UEFA (2V 8E 15D).

* Óscar Washington Tabárez llegó a 19 partidos con Uruguay en la Copa del Mundo, siendo el tercer entrenador con mayor cantidad en una misma selección: 25 Helmut Schön y 20 Mário Zagallo.

* El gol de Edinson Cavani para el 1-0 de Uruguay tuvo cinco pases previos, siendo el máximo para un gol uruguayo en la historia de la Copa del Mundo (datos disponibles desde 1966).

* Desde 1966, solo Grzegorz Lato & Andrzej Szarmach (5, Polonia) y Michael Ballack &

Miroslav Klose (5, Alemania) se han combinado para más goles en Copa del Mundo que

Edinson Cavani & Luis Suarez (4, Uruguay).

(Mire también: [Fotos] ¡Decepción! Cristiano Ronaldo y Lionel Messi le dicen adiós al Mundial el mismo día)

* Luis Suárez no le daba una asistencia a Edinson Cavani desde el 15/11/2016 vs Chile; (ésta fue la 12ª asistencia de Suárez a Cavani con la selección de Uruguay).

* Cristiano Ronaldo llegó a 514 minutos sin anotar en un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo; tampoco ha logrado asistir.

* Edinson Cavani (3) y Luis Suárez (2) fueron los únicos jugadores que intentaron remates hoy para Uruguay.

* El gol de la victoria llegó con el único remate intentado por Uruguay en el segundo tiempo.

* Fernando Muslera fue el jugador de Uruguay con más pases intentados ante Portugal: 34 (Luis Suárez, 33).

Información tomada de Opta.