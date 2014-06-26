Deportes

Luis Suárez abandonó la concentración de Uruguay en Brasil

El delantero uruguayo Luis Suárez abandona este jueves 26 de junio de 2014, el centro de concentración de su equipo, en Natal (Brasil).

Agencia EFE

La Comisión Disciplinaria de la FIFA lo sancionó con 9 partidos y lo inhabilitó durante cuatro meses de "ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol".

Aunque solo tenga efectos sobre la multa económica que recibió el jugador, La Federación Uruguaya apelará la sanción

Debido a que su suspensión implica estar por fuera de cualquier actividad relacionada con el fútbol, Suárez deja de tener acreditación y todo el acompañamiento de la Organización del Mundial. 


 

