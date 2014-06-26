Luis Suárez abandonó la concentración de Uruguay en Brasil

La Comisión Disciplinaria de la FIFA lo sancionó con 9 partidos y lo inhabilitó durante cuatro meses de "ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol".



Aunque solo tenga efectos sobre la multa económica que recibió el jugador, La Federación Uruguaya apelará la sanción.



Debido a que su suspensión implica estar por fuera de cualquier actividad relacionada con el fútbol, Suárez deja de tener acreditación y todo el acompañamiento de la Organización del Mundial.



