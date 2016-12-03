Luis Suárez iguala a Messi a la estela de Cristiano

El uruguayo del Barcelona Luis Suárez igualó con su tanto en el Clásico los nueve goles de su compañero Leo Messi, a uno del liderato que mantiene el madridista Cristiano Ronaldo, que no marcó en el Camp Nou, donde fue Sergio Ramos, con su tercera diana liguera, el que firmó el empate.

Luis Suárez fue el autor del tanto azulgrana, su novena diana liguera, y Sergio Ramos fue el encargado de firmar el empate con un testarazo que es su tercer tanto del campeonato.

En un sábado con dos empates sin tantos, el francés Ben Yedder firmó de penalti un tanto, su cuarto, que no sirvió de nada al Sevilla, derrotado por un Granada en el que se estrenaron como goleadores el belga de origen brasileño Andreas Pereira y el defensa David Lombán.

Clasificación de goleadores (14ª jornada):

- Con 10 goles: Cristiano Ronaldo (POR) (2p) (Real Madrid).

- Con 9 goles: Messi (ARG) y Luis Suárez (URU) (Barcelona).

- Con 7 goles: Iago Aspas (2p) (Celta); Willian José (BRA) (1p) (Real Sociedad).

- Con 6 goles: Carrasco (BEL), Gameiro (FRA) y Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Gerard Moreno (Espanyol); Sandro (Málaga).

- Con 5 goles: Aduriz y Raúl García (Athletic); Rafinha (BRA) (Barcelona); Rubén Castro (Betis); Pedro León (Eibar); Piatti (ARG) (Espanyol); Kevin-Prince Boateng (GHA) (Las Palmas); Bale (GAL) (Real Madrid); Duje Cop (CRO) (2p) (Sporting); Sansone (ITA) (1p) (Villarreal).

- Con 4 goles: Deyverson (BRA) (Alavés); Neymar (BRA) (1p) (Barcelona); Celso Borges (CRC) (1p) (Deportivo); Sergi Enrich (Eibar); Sergio León y Roberto Torres (1p) (Osasuna); Jonathan Viera (3p) (Las Palmas); Benzema (FRA) y Álvaro Morata (Real Madrid); Vela (MEX) (2p) (Real Sociedad); Ben Yedder (FRA) y Vietto (ARG) (Sevilla).

- Con 3 goles: Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Joaquín (Betis); Florín Andone (RUM) (Deportivo); Mehdi Carcela-González (BEL) y Artem Kravets (UKR) (Granada); Tana (Las Palmas); Szymanowski (ARG) (Leganés); Michael Santos (1p) (URU) (Málaga); Sergio Ramos (Real Madrid); Zurutuza y Xabi Prieto (Real Sociedad); Sarabia (1p) (Sevilla); Mario Suárez y Rodrigo (BRA) (Valencia); Bruno Soriano (3p), Manu Trigueros y Roberto Soriano (ITA) (Villarreal).

- Con 2 goles: Ibai y Camarasa (Alavés); Fernando Torres (1p) y Gaitán (ARG) (Atlético de Madrid); Rakitic (CRO), Arda Turan (TUR) y Piqué (Barcelona); Álex Alegría (Betis); Pione Sisto (DIN), Hugo Mallo y Orellana (CHI) (Celta); Babel (HOL) (Deportivo); Kike, Fran Rico y Ramis (Eibar); Hernán Pérez (PAR) y Leo Baptistao (BRA) (Espanyol); Araujo (ARG), El Zhar (MAR) y Momo (Las Palmas); Robert Ibáñez y Gabriel Pires (BRA) (Leganés); Camacho (Málaga); Oriol Riera (Osasuna); Isco y Marco Asensio (Real Madrid); Íñigo Martínez (Real Sociedad); Mercado (ARG), Vitolo, N'Zonzi (FRA), Nasri (FRA) y Franco Vázquez (ITA) (Sevilla); Borja Viguera (Sporting); Nani (POR), Munir, Santi Mina y Parejo (2p) (Valencia); Bakambu (FRA) (Villarreal).

- Con 1 gol: Manu García, Gaizka Toquero, Edgar, Christian Santos (VEN) (1p) y Laguardia (Alavés); Williams, Muniain, San José, Balenziaga, Laporte (FRA) y Sabin Merino (Athletic); Godín (URU), Koke y Tiago (POR) (Atlético de Madrid); Mathieu (FRA) (Barcelona); Aissa Mandi (ARG), Bruno González, Felipe Gutiérrez (CHI) y Cejudo (Betis); Bongonda (BEL), Wass (DIN), Roncaglia (ARG), Guidetti (SWE), Rossi (ITA), Pape Cheikh y 'Tucu' Hernández (CHI) (Celta); Mosquera, Lucas (1p), Albentosa y Emre Çolak (TUR) (Deportivo); Bebé (POR), Nano y Escalante (Eibar); Víctor Sánchez y Diego Reyes (MEX) (Espanyol); Andreas Pereira (BEL), Alberto Bueno, Lombán, Boga (FRA) y Ezequiel Ponce (ARG) (Granada); Bigas, Marko Livaja (CRO), Vicente Gómez y David García (Las Palmas); David Timor, Diego Rico, Víctor Díaz y Luciano Neves (BRA) (Leganés); Charles (BRA), Diego Llorente, Juanpi (VEN), En-Nesyri (MAR), Rosales (VEN), Pablo Fornals, Ontiveros, Duda (POR), Jony (1p), Chory Castro (URU) (Málaga); David García y Fran Mérida (Osasuna); James (COL), Marcelo (BRA), Pepe (POR), Danilo (BRA), Modric (CRO), Varane (FRA) y Kroos (ALE) (Real Madrid); Yuri y Juanmi (Real Sociedad); Pareja (Sevilla), Carlos Fernández y Kiyotake (JPN) (Sevilla); Carlos Castro, Nacho Cases, Víctor Rodríguez, Sergio, Carmona y Moi Gómez (Sporting); Medrán, Garay (ARG) (Valencia); Jaume Costa, Samu Castillejo y Pato (BRA) (Villarreal).

- En propia puerta: Laguardia (Alavés, contra Valencia); Wass (Celta, contra Villarreal); Diego Reyes (Espanyol, contra Eibar); Unai García (Osasuna, contra Real Sociedad); Illarramendi (Real Sociedad, contra Eibar); Mathieu (Barcelona, contra Celta); Tyton (Deportivo, contra Granada); Garay (Valencia, contra Sevilla).