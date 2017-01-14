Luis Suárez: "Messi está muy tranquilo"

El uruguayo Luis Suárez, bigoleador en el triunfo del Barcelona sobre Las Palmas, aseguró que el argentino Leo Messi "está muy tranquilo" sobre el proceso en el que está su renovación por el club azulgrana.

En declaraciones a beIN Sports España tras acabar el encuentro en el Camp Nou, manifestó que la figura barcelonista está muy tranquila y que el club también y que sabe que "a Leo hay que renovarle".

Así mismo apuntó que en este sentido "la película" la crean los medios y que "siempre se malinterpreta cualquier palabra que se diga". "Nosotros estamos muy tranquilos en ese aspecto", aseveró.

En cuanto a su actuación personal, indicó que él trata "de ayudar al equipo", que sacó adelante "un partido que era muy difícil y complicado" ante un rival peligroso.

"Hoy era una forma de demostrar que queremos seguir metidos ahí arriba", apostilló.