Luis Suárez pide perdón a "Chiellini y a toda la familia del fútbol"

Luis Suárez, delantero de la selección uruguaya y del Liverpool inglés, sancionado por la FIFA con nueve partidos de suspensión y cuatro meses de inhabilitación por morder al italiano Giorgio Chiellini en partido de la primera fase del Mundial, pidió hoy perdón al zaguero del Juventus "y a toda la familia del fútbol".



Suárez emitió este lunes un comunicado a través de su cuenta oficial de una red social, seis días después del encuentro, que disputaron Italia y Uruguay en Natal y que significó la clasificación del conjunto celeste para octavos de final, así como la posterior sanción al atacante por morder a Chiellini.



"Después de unos días de estar en casa con mi familia he tenido la oportunidad de recuperar la calma y de reflexionar sobre la realidad de lo que sucedió" en aquel encuentro, reza su escrito.



"Con independencia de las polémicas y de las declaraciones contradictorias que se han producido durante estos días, todo ello sin haber querido interferir en el buen hacer de mi selección, lo cierto es que mi compañero de profesión Giorgio Chiellini sufrió en el lance que tuvo conmigo los efectos físicos de un mordisco y por ello: me arrepiento profundamente", asegura



Suárez apuntó: "Me comprometo públicamente a que nunca volverá a ocurrir un incidente como este con mi intervención".