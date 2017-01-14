Luis Suárez y Messi, pulso entre amigos por el liderato

El uruguayo Luis Suárez y el argentino Leo Messi, delanteros del Barcelona, protagonizan un bonito duelo entre íntimos amigos por el liderato de la clasificación de goleadores, ambos con catorce tantos tras marcar a Las Palmas, con tres de ventaja sobre Iago Aspas y el portugués Cristiano Ronaldo.

Firmó un doblete Luis Suárez ante Las Palmas y respondió Messi para extender el pulso por el primer puesto de la clasificación, que ahora comparten con catorce dianas. En la goleada del Barcelona se estrenó como goleador de azulgrana Aleix Vidal, firmando su primer tanto.

El triunfo al Atlético de Madrid ante el Real Betis se lo dio el argentino Nicolás Gaitán, que firmó su tercer tanto liguero del curso. El resto de partidos del sábado (Leganés-Athletic Club y Deportivo-Villarreal) acabaron sin goles.

Clasificación de goleadores:

- Con 14 goles: Luis Suárez (URU/Barcelona); Messi (ARG/Barcelona).

- Con 11 goles: Iago Aspas (2p) (Celta); Cristiano Ronaldo (2p) (POR/Real Madrid).

- Con 9 goles: Willian José (1p) (BRA/Real Sociedad).

- Con 8 goles: Rubén Castro (1p) (Betis); Ben Yedder (FRA/Sevilla).

- Con 7 goles: Griezmann (FRA/Atlético de Madrid); Gerard Moreno (Espanyol); Sandro (Málaga); Sansone (1p) (ITA/Villarreal).

- Con 6 goles: Aduriz (1p) (Athletic); Carrasco (BEL) y Gameiro (FRA) (Atlético de Madrid); Florin Andone (RUM/Deportivo); Vietto (ARG/Sevilla); Duje Cop (2p) (CRO/Sporting).

- Con 5 goles: Deyverson (BRA/Alavés); Raúl García (Athletic); Rafinha (BRA/Barcelona); Celso Borges (1p) (CRC/Deportivo); Sergi Enrich y Pedro León (Eibar); Piatti (ARG/Espanyol); Roberto Torres (1p) (Osasuna); Kevin-Prince Boateng (GHA/Las Palmas); Benzema (FRA), Álvaro Morata y Bale (GAL) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Neymar (BRA) (1p) (Barcelona); Babel (HOL) (Deportivo); Artem Kravets (UKR) (Granada); Sergio León (Osasuna); Jonathan Viera (3p) (Las Palmas); Isco y Sergio Ramos (Real Madrid); Vela (MEX) (2p) (Real Sociedad); Sarabia (1p) (Sevilla); Carmona (Sporting); Rodrigo (Valencia).