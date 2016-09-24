El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez ya manda en solitario en la clasificación de goleadores de la Liga española, tras ser el máximo artillero del pasado curso, y alcanzó su quinta diana liguera en la goleada en El Molinón (0-5), con doblete del brasileño Neymar.

Luis Suárez, que la pasada temporada fue máximo goleador con 40 goles, es el nuevo líder en solitario al marcar en El Molinón su quinto gol y romper la igualdad que mantenía con cuatro futbolistas.

El doblete de Neymar le sitúa con tres tantos en la clasificación, los mismos que alcanzan Aritz Aduriz (Athletic Club) y Tana (Las Palmas).