Medellín y Pasto completaron el grupo de ocho clasificados a los cuadrangulares

El Independiente Medellín y el Deportivo Pasto completaron hoy el grupo de los ocho clasificados a los Cuadrangulares Semifinales de la Liga colombiana de fútbol.



Millonarios, Equidad, Atlético Junior, Itagüí, Atlético Nacional y Deportes Tolima habían asegurado en las jornadas precedentes.



El Independiente Medellín, del exseleccionador colombiano, ecuatoriano y guatemalteco, Hernán Darío Gómez, se clasificó en la última jornada al vencer hoy por 1-3 al Deportes Quindío, resultado que de dejó en el séptimo puesto con 26 puntos.



El Deportivo Pasto derrotó el sábado por 2-1 al Cúcuta Deportivo y aseguró la octava casilla con 25 unidades.



El sorteo que definirá la conformación del Cuadrangular A y del B que encabezarán Millonarios y Equidad, se producirá hoy.



- Resultados de la decimoctava jornada:

Deportes Quindío 1 - Independiente Medellín 3

Deportivo Pasto 2 - Cúcuta Deportivo 1

Independiente Santa Fe 1 - Boyacá Chicó 0

Atlético Nacional 2 - Real Cartagena 1

Envigado 2 - Deportes Tolima 0

Atlético Huila 2 - Itagüí 3

Equidad 1 - Deportivo Cali 1

Atlético Junior 2 - Once Caldas 0

Patriotas 0 - Millonarios 2



- Clasificación: PJ PG E PP GF GC PTS

.1. Millonarios 18 11 4 3 25 10 37

.2. Equidad 18 9 6 3 26 17 33

.3. Atlético Junior 18 8 8 2 27 14 32

.4. Itagüí 18 8 8 2 23 12 32

.5. Atlético Nacional 18 7 9 2 25 14 30

.6. Tolima 18 8 5 5 27 19 29

.7. Indep. Medellín 18 7 5 6 23 18 26

.8. Deportivo Pasto 18 7 4 7 22 20 25

.9. Cúcuta Deportivo 18 6 6 6 22 22 24

10. Indep. Santa Fe 18 6 5 7 18 22 23

11. Deportivo Cali 18 6 4 8 21 22 22

12. Boyacá Chicó 18 5 7 6 19 22 22

13. Deportes Quindío 18 6 4 8 20 25 22

14. Envigado 18 5 6 7 15 18 21

15. Once Caldas 18 6 1 11 19 27 19

16. Patriotas 18 4 5 9 17 28 17

17. Atlético Huila 18 2 6 10 12 31 12

18. Real Cartagena 18 3 3 12 13 34 12



Clasificación de goleadores:

Con 9: Henry Hernández (Cúcuta Deportivo)

Con 7: Germán Cano (ARG-Independiente Medellín), Juan Fernando Caicedo (Deportes Quindío),

Con 6: Carmelo Valencia (Equidad), Marco Lazaga (PAR-Patriotas), Cristian Marrugo (Deportes Tolima), Víctor Zapta, Edwards Jiménez (Deportivo Pasto), Sergio Romero (Once Caldas), Edwin Móvil (Boyacá Chicó)

Con 5: Wason Rentería, Wilberto Cosme (Millonarios), Yimmy Chará, Robin Ramírez (PAR-Deportes Tolima), Wilson Morelo (Equidad), Johan Fano (PER-Itagüí), Milton Rodríguez (Envigado), Giovanni Hernández, Dayro Moreno (Atlético Junior).