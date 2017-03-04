Messi abre brecha como goleador con Luis Suárez y Cristiano Ronaldo

Dos goles que levantaron al Camp Nou por su belleza disparan a Messi en la clasificación. El argentino alcanza las 23 dianas, cuatro más que Luis Suárez que curiosamente no marcó ninguno de los cinco goles del Barcelona en la vigésimo sexta jornada. Sí lo hizo Neymar que cerró su gran actuación con su octavo tanto liguero.



Con siete se sitúa Karim Benzema, que fulminó su mala racha con un doblete en Ipurúa el día que al Real Madrid le faltaban Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Otros dos tantos firmó para la Real Sociedad su capitán en la visita al Real Betis, para alcanzar seis en el curso.



Clasificación de goleadores (26ª jornada): - Con 23 goles: Messi (ARG) (Barcelona).



- Con 19 goles: Luis Suárez (URU).



- Con 18 goles: Cristiano Ronaldo (POR) (5p) (Real Madrid).



- Con 14 goles: Iago Aspas (2p) (Celta).



- Con 10 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Sergi Enrich (Eibar); Gerard Moreno (Espanyol).



- Con 9 goles: Gameiro (FRA) (Atlético de Madrid); Willian José (BRA) (1p) (Real Sociedad).



- Con 8 goles: Aduriz (2p) (Athletic); Yannick Carrasco (BEL) (Atlético de Madrid); Neymar (BRA) (1p) (Barcelona); Rubén Castro (1p) (Betis); Florin Andone (RUM) (Deportivo); Pedro León (Eibar); Piatti (ARG) (Espanyol); Álvaro Morata (Real Madrid); Ben Yedder (FRA) (Sevilla).



- Con 7 goles: Kevin-Prince Boateng (GHA) (Las Palmas); Sandro (Málaga); Sergio León (Osasuna); Gareth Bale (WAL) y Benzema (FRA) (Real Madrid); Juanmi y Carlos Vela (3p) (MEX) (Real Sociedad); Iborra (1p) (Sevilla); Duje Cop (CRO) (3p) (Sporting); Sansone (ITA) (1p) (Villarreal).



- Con 6 goles: Rafinha (BRA) (Barcelona); Adrián (4p) (Eibar); Roberto Torres (2p) (Osasuna); Jonathan Viera (4p) (Las Palmas); Sergio Ramos e Isco (Real Madrid); Xabi Prieto (Real Sociedad); Vietto (ARG) y Pablo Sarabia (Sevilla); Roberto Soriano (ITA) (Villarreal).