Messi, nuevo triplete y récord histórico

El argentino Leo Messi, delantero del Barcelona, sumó un nuevo triplete en la Liga de Campeones, en este caso en el campo del APOEL, con lo que se situó como máximo artillero histórico de la máxima competición continental, con 74 dianas, con lo que deja tres atrás al exmadridista Raúl González.



Cuatro días después de superar otro récord, el de Telmo Zarra como máximo goleador de la Liga para dejarlo de momento en 253, Messi añadió una muesca más a sus hitos históricos.



Con este triplete el barcelonista se sitúa segundo de la clasificación de artilleros de la presente Liga de Campeones con siete, a dos del brasileño Luiz Adriano, delantero del Shakthar Donetsk, que no marcó frente al Athletic Club.



El otro gran protagonista artillero del martes fue el también argentino Sergio 'Kun' Agüero, artífice de la remontada del Manchester City frente al Bayern Múnich con tres dianas.



El delantero del conjunto inglés se instala en el grupo de jugadores con cinco tantos, junto al colombiano Jackson Martínez, delantero del Oporto que anotó una diana en el triunfo en Borisov; el uruguayo Edinson Cavani, que abrió y cerró la victoria del PSG frente al Ajax; y el francés Karim Benzema, que mañana jugará con el Real Madrid en Basilea.



El italiano Francesco Totti, que marcó el gol del Roma en el campo del CSKA Moscú, también mejoró su récord de jugador más veterano en marcar en la Liga de Campeones. Ahora lo tiene en 38 años y 59 días.