Mexicano David Liaño quiere circunnavegar el mundo tras récord de escalada en el Everest

"Es una gran aventura.

He hecho lo máximo en escalada y ahora quiero hacer lo máximo en navegación

Liaño alcanzó los 8.848 metros de altura del pico más alto del planeta el 11 de mayo

Siempre me he impuesto grandes objetivos y el montañismo me permite imponerme grandes objetivos

El mexicano afirmó que

se sintieron como Edmund Hillary y Tenzing Norgay, los primeros en escalar el Everest en 1953

Llevo esta foto de mi familia conmigo. Es una forma de agradecimiento y de decirles que les llevo conmigo en espíritu

Si estuviese casado no intentaría estos restos

El aventurero,

además de montañista y navegante es piloto de parapente, ha corrido 14 maratones y participa en pruebas de triatlón

La vuelta al mundo en solitario del mexicano comenzará en Acapulco en México, y le llevará entre siete y ocho meses recorrer las 26.000 millas náuticas de esta nueva aventura

