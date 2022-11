México olvidó a ''Chicharito'' y Vela, pero lleva al mejor equipo, dice Tena

El seleccionador mexicano de fútbol olímpico, Luis Fernando Tena, dijo hoy que tiene un muy buen plantel para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y no lamenta las ausencias de jugadores como Carlos Vela y Javier ''Chicharito'' Hernández.



"Con todo respeto para los que no están, no lo lamento", señaló el entrenador mexicano sobre estos jugadores que al igual que Jonathan dos Santos no han sido llamados a la selección olímpica por compromisos con sus equipos o decisiones personales.



Hernández no acudió al equipo olímpico al no contar con el permiso de su equipo el Manchester United, mientras que Vela (Real Sociedad) y Jonathan dos Santos (Barcelona), pidieron no acudir a los Juegos para mantenerse cerca de sus equipos en la pretemporada.



Tena sostuvo que nadie en el equipo se acuerda de los ausentes y defendió a la plantilla al señalar que tiene elementos de "mucha calidad".



"Llevamos al mejor plantel, estamos trabajando para que funcione como equipo dentro y fuera del campo, pero jugadores tenemos muchos y de gran calidad", sostuvo el seleccionador del equipo olímpico.



Tena ha insistido en que ganar una medalla olímpica "no es promesa ni obligación, pero sí el objetivo" y que tampoco es importante si en el caso de lograrlo recibirán o no un premio económico de parte de las autoridades deportivas del país.



Señaló que no sabía de un premio económico por una medalla pero dijo que son cosas que "pasan a segundo término" porque "vas pensando en la gloria deportiva" y pidió que el equipo mantenga los pies en el suelo porque en Londres habrá equipos muy fuertes.



"Sabemos que Gran Bretaña, Brasil, España, Uruguay, también son muy fuertes; no podemos estar prometiendo cosas, aunque esté de moda. Tenemos un equipo fuerte pero no podemos prometer nada", aseguró Tena.