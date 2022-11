Miguel Herrera: "Fue un Mundial en el que todo estuvo en contra de México"

La eliminación de México en la fase de octavos de final con un penalti en tiempo añadido de un partido que ganaba el Tri hasta los 88 minutos dejó un motivo más al seleccionador Miguel Herrera para afirmar este domingo que el de Brasil fue un Mundial en el que "todo estuvo en contra".



Herrera se declaró enfadado con la decisión del árbitro portugués Pedro Proenca, quien concedió un penalti a Holanda ejecutado por Klaas-Jan Huntelaar a los 93 minutos.



"Espero que se vuelva a casa como nos volvemos nosotros", dijo con la esperanza de que la FIFA estudie y se pronuncie sobre las polémicas jugadas.



"El señor del silbato es el que nos deja fuera del Mundial", dijo con ironía.



A los 88 minutos Wesley Snijder empató un partido que México ganaba desde el 48 con remate de Giovani dos Santos.



"En el primer gol nos equivocamos porque dejamos solo a un tipo (Sneijder) en el rebote. Habíamos hecho un buen trabajo", dijo.



"Nos descuidamos en el rebote. Habíamos hecho un buen trabajo, se tira muy atrás el equipo y le empieza a regalar oportunidades a un equipo que no había hecho nada" declaró 'el Piojo' al término del partido jugado en el estadio Castelao, de Fortaleza.



Herrera aseguró que los jugadores holandeses lograron impresionar con jugadas teatrales a Proenca.



"El árbitro no ha dicho nada. Tres veces se tiro de clavados y nunca dijo nada. Fue un Mundial en el que todo estuvo en contra de México todo el tiempo", enfatizó.



México, que avanzó a los octavos de final como escolta de Brasil, rival de grupo con el que empató sin goles, derrotó a Camerún y a Croacia en la última jornada.



No obstante, dijo que en esos partidos tuvieron "arbitrajes muy tendenciosos".