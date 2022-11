Mineiro confía en el talento de Ronaldinho para clasificar en la Copa Libertadores

El Atlético Mineiro de Brasil se encomendará este jueves (30 de mayo) a los galones de Ronaldinho para acceder a las semifinales de la Copa Libertadores e impedir una nueva hazaña del Tijuana mexicano, debutante en la competición continental.



El club de Belo Horizonte obtuvo un empate 2-2 en el partido de ida, jugado la semana pasada en el estadio Caliente, por lo que mañana puede permitirse igualar a cero o a uno, para garantizarse llegar a semifinales, una instancia que no alcanza desde 1978.



No obstante, el Tijuana llega al partido sin ningún complejo, después de haberle ganado a domicilio al Palmeiras brasileño en octavos de final (1-2), y sin nada que perder.



El entrenador del equipo mexicano, Antonio Mohamed, afirmó que "nunca pueden dar a este grupo por muerto", teniendo en cuenta ese poder de reacción y también el buen juego del que hizo gala en la primera parte del partido de ida contra el Mineiro.



La tarea de ganar en Belo Horizonte será, sin embargo, una misión de proporciones hercúleas, puesto que el Atlético Mineiro no ha perdido ni un solo partido en casa en los últimos doce meses, desde que se mudó al estadio Independencia, un bastión inexpugnable.



"Continúa la misma tensión, la misma seriedad. Vamos a encontrar un equipo que juega muy bien. Lo único que tenemos a favor es la afición. Con su apoyo, nos sentimos muy fuertes. Ella (la hinchada) será fundamental para que ente jueves podamos hacer un gran partido", dijo Ronaldinho Gaúcho.



El propio Ronaldinho, con sus pases y su visión de juego, es la principal baza del conjunto brasileño. Gracias a él este equipo logró terminar segundo de la liga del año pasado y este año ha firmado la mejor campaña de la Libertadores.



El técnico Cuca tendrá a su disposición la plantilla completa, incluyendo a Réver y Bernard, jugadores convocados a la selección brasileña y que han recibido permiso especial del seleccionador Luiz Felipe Scolari para jugar esta eliminatoria, antes de integrarse a la concentración para la Copa Confederaciones.



Tampoco faltarán a esta cita trascendental los delanteros Jô y Diego Tardelli, máximos goleadores de la Libertadores con seis tantos cada uno.



Los "Xolos" de Tijuana tendrán, por su parte, a Fidel Martínez, autor de cuatro tantos en la Libertadores, entre ellos el segundo de su equipo en el partido de ida.