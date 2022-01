Nairo Quintana: ¿Atacar? De momento pienso en defenderme

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), líder del Giro de Italia, aseguró que el miércoles fue un día "relativamente tranquilo" y apuntó que, por el momento, sólo piensa en defender la maglia rosa.

"Han montado una historia sin base real"



Quintana declaró que la supuesta neutralización de la bajada del Stelvio carece de base real y considera que sería "una injusticia" si le restaran el tiempo ganado en ese tramo.



"Han montado una historia sin base real. ¿Quitarme una ventaja que yo he conseguido en la ruta? Sería una injusticia. La organización ha dicho que la carrera nunca estuvo neutralizada. Mi equipo me dijo que continuara, había corredores que ya estaban delante. No entiendo la polémica", afirmó.



Quintana subrayó que obtuvo "lo esencial de la diferencia en el ascenso" y comentó que el incidente le sabe mal por sus compañeros. "Han trabajado mucho para que yo llevara la maglia rosa. Sería una injusticia que me quitaran el tiempo", dijo.

"Ha sido un día relativamente tranquilo", afirmó. "Las dos primeras horas han sido muy rápidas porque todo el mundo sabía que íbamos a dejar una fuga, pero una vez que se ha hecho la escapada, la parte final ha sido muy tranquila gracias a mi equipo, que ha controlado toda la etapa".Quintana se mostró optimista para los próximos días: ". Espero estar a la altura y estar donde debe estar un líder. ¿Atacar? De momento pienso en defenderme y si surge la ocasión tratar de aumentar las diferencias; pero ahora el objetivo es defender"."Creo que he demostrado mi nivel, no sólo el martes. En Oropa fui el mejor de lo favoritos pese a estar enfermo; en Montecampione sólo me ganó (Fabio) Aru. Mis rivales seguro que pensarán en atacarme y claro que puede haber alianzas y habrá que estar atento a ello, pero confío mucho en mi equipo. Todavía estamos los nueve corredores y después de los problemas que tuvimos, ahora nos encontramos perfectamente", concluyó en un comunicado del equipo.