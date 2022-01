Nairo Quintana: "Espero que pueda luchar, al menos, por el podio"

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), quinto en la general del Giro de Italia a 2:40 minutos del líder, su compatriota Rigoberto Urán, afirmó que espera poder "luchar, al menos, por el podio".



"Estos últimos días he recuperado tiempo y físicamente me encuentro mejor. Mañana (hoy) la idea era recortar el mayor tiempo posible. Si Urán sólo pierde veinte segundos cada día está claro que no hay espacio para que pierda toda su ventaja, pero estamos viendo que aquí cada día hay uno que se deja más tiempo: vimos a (Cadel) Evans (australiano), a (Domenico) Pozzovivo (Italiano)... cualquier día puede caer él o yo mismo", dijo en declaraciones que difunde su equipo.



"Estoy saliendo de la gripe, de la infección de la garganta, y eso también te deja tocado, con dolores que espero que el día de descanso me ayude a superar", agrega.



"Al menos veo que las piernas cada día responden mejor y espero que pueda luchar, al menos, por el podio. A pesar de todos los problemas que he tenido, estoy donde estoy", señala Quintana.



"Seguro que de no haber tenido estos problemas, en la crono de Barolo hubiera perdido mucho menos tiempo del que cedí con Rigo, que aun así hizo una crono espectacular", afirma.



Quintana cree que "es bonita la rivalidad con un colombiano". "Cada uno tenemos nuestra hinchada y somos diferentes. Si no gano yo, está claro que prefiero que gane él, y para Colombia lo importante creo que es que lo haga un ciclista de allí, dice.



Asimismo, Nairo Quintana considera que Urán "es el que mejor lo tiene y, de momento, aunque cede algo cada día, está perdiendo muy poco tiempo".



"A Pozzovivo aún le doy como un gran favorito, por su fortaleza y la de su equipo. El domingo tuvo un mal día y es una incógnita cómo reaccionará, pero sigo contando con él", añade.



Y sobre Evans, el colombiano afirma que "ha cedido más tiempo y da la sensación de que va un poco a menos". "Desde la primera rueda de prensa del Giro dije que habría alguna sorpresa y ésa está siendo Aru, aunque para su equipo seguramente no lo sea".



"Seguro que a partir de ahora estará también más controlado por el resto, pero luchará por el podio, al igual que (el polaco Rafal) Majka. Gente en forma como (el francés Piere) Rolland también puede cambiar un poco la carrera con sus ataques y modificar la estrategia de los favoritos porque puede ser un buen aliado", comenta.



Sobre las etapas que quedan, Quintana afirma: "De lo que queda, la cronoescalada va a marcar muchas diferencias. En condiciones normales me favorece más a mí que Urán porque soy más escalador, pero hay que ver cómo evoluciono de mis problemas. Es una incógnita saber cómo me voy a encontrar cada día. En teoría tendría que hacerlo muy bien, pero aquí de momento él está al 100% y yo todavía no".



"No puedo comparar mis sensaciones con las del Tour del año pasado. Había llegado en un muy buen estado al Giro: con muchas ganas, con un peso espectacular, bien de entrenamientos, pero me ha venido un problema tras otro con la caída, la gripe... Me han mermado mucho mi condición", comenta.



"Con los problemas que he tenido, era casi más para estar en casa que para seguir en la carrera. Algunos días con mucha fiebre durante las etapas... Pese a todo, no he pensado nunca en abandonar y siempre he luchado por intentar recuperarme para pelear por lo que vinimos, sobre todo porque tengo un equipo detrás que me impulsa a seguir adelante", concluye Quintana.