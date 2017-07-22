Neymar protagoniza la victoria del Barça ante la Juventus con un doble gol

El brasileño Neymar Jr. protagonizó la victoria por 1-2 del Barça contra la Juventus en su primer partido de gira por EE.UU., un encuentro que perdió fuelle en la segunda mitad tras la renovación de todos los titulares.

El amistoso, que es ya el partido de fútbol más visto de Nueva Jersey -con 82.104 asistentes y las entradas agotadas-, era una prueba de fuego para Ernesto Valverde, recién estrenado técnico del conjunto azulgrana, y para los propios jugadores.

Un Barça plagado de estrellas dominó la primera parte del juego, donde el brasileño atacó al actual subcampeón de Europa con su velocidad y firmó los dos tantos que le valieron la victoria al Barça y, por ende, un debut exitoso a Valverde.

El conjunto azulgrana había creado ya dos ocasiones de gol en los dos minutos iniciales, pero el primer tanto no llegó hasta el minuto 15: asistido por Alcácer, Neymar esquivó a los defensas de los de Turín y firmó la jugada.

El nerviosismo ante el 0-1 pisaba los talones de los italianos, que acumularon varios intentos fallidos, entre ellos una ocasión en el minuto 19 que Lemina no pudo aprovechar. Sí aprovechó, de nuevo, Neymar, que no se dejaba hostigar por la Juve.

En el minuto 25 y rodeado por cuatro de sus rivales, el brasileño recibió un pase de Messi -quien, con 500 tantos a sus espaldas, nunca ha marcado uno contra la Juventus- y chutó un gol que entró limpiamente en portería.

Al conjunto de Massimiliano Allegri no le quedó más remedio que hacer un juego defensivo ante el peligro que creaba el delantero, aunque en los últimos minutos trató de esquivar las manos de Cillessen, que salvó un tanto en el minuto 40.

Los de Valverde crearon expectación y desataron los gritos de la afición durante el primer tiempo, pero tras el descanso, la intensidad del partido bajó con una alineación completamente renovada en las filas barcelonistas.

Fue así como el conjunto italiano, también con sus jugadores titulares reemplazados, remontó y le plantó cara al Barça, logrando desestabilizar el marcador gracias a un gol de cabeza de Chiellini, que fue asistido por Dybala (m.63).

Ambos equipos buscaron la oportunidad y la tensión escaló en los últimos diez minutos, cuando Jordi Alba y Sergi Roberto, especialmente, intentaron tirar del Barcelona FC, que falló en hasta 9 ocasiones.

Entre las incidencias del juego, Luis Suárez se ausentó brevemente por una lesión en la rodilla, pero regresó con fuerza y peleó por una victoria superior que no pudo ser frente a una Juve revitalizada por Dybala y Costa.

Los de Turín se sobrepusieron en una segunda mitad menos intensa y tuvieron más posesión del balón frente al Barça, pero tampoco lograron ningún hito que les valiera al menos el empate.

El encuentro fue el primero de la pretemporada que disputa el Barcelona FC en la International Champions Cup , una competición en la que participan desde 2013 los mejores equipos de Europa y que se celebra en Estados Unidos y Asia.

Uno de los partidos estelares del torneo será el clásico entre el Real Madrid y Barcelona, que se miden el sábado 29 de julio en Miami.

- Ficha técnica:

1. Juventus: Giuanluigi Buffon (m.45, Wojciech Szczesny); Stephan Lichtsteiner (m.45, Mattia De Sciglio), Medhi Benatia (m.69, Rolando Mandragora), Andrea Barzagli (m.45, Giorgio Chiellini), Kwadwo Asamoah (m.60, Alex Sandro); Sami Khedira (m.45, Tomás Rincón), Claudio Marchisio (m.45, Miralem Pjanic); Stefano Sturaro (m.59, Douglas Costa), Mario Lemina. (m.59, Paulo Dybala), Rodrigo Bentancur (m.60, Juan Cuadrado); Mario Mandzukic (m.60, Gonzalo Higuaín).

Entrenador: Massimiliano Allegri.

2. FC Barcelona: Jasper Cillesen (m.52, Adrià Ortolà); Javier Mascherano (m.52, Samuel Umtiti), Gerard Piqué (m.51, Marlon Santos), Lucas Digne (m.45, Jordi Alba), Aleix Vidal (m.45, Nelsinho); Andrés Iniesta (m.51, Carles Aleñá), Sergi Samper (m.45, Sergio Busquets), Ivan Rakitic (m.45, Denis Suárez); Neymar (m.45, Sergi Roberto), Paco Alcácer (m.45, Luis Suárez), Lionel Messi (m.45, Arda Turan).

Entrenador: Ernesto Valverde.

Goles: 0-1, m. 15: Neymar. 0-2, m. 26: Neymar. 1-2, m. 63: Giorgio Chiellini.

Árbitros: Edvin Jurisevic, amonestó a A.Vidal y Marchisio.

Incidencias: partido correspondiente al International Champions Cup jugado en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) ante más de 82.104 espectadores, récord de asistencia para un partido de fútbol en Nueva Jersey.