Nikki, exparticipante de La Voz, reveló que tiene un problema de alcoholismo

Nikki, una joven exparticipante del reality La Voz Colombia, compartió con sus fans a través de un video en Instagram detalles de su lucha contra el alcoholismo, enfermedad que ella no sospechó sufrir.

Según el relato de la mujer, uno de los detonantes fue el aislamiento debido a la pandemia de COVID-19, además de un hecho que la devastó mentalmente.

“Desde el 2020 y el inicio de la pandemia, las cosas conmigo comenzaron a tomar un giro hacia lo no muy bueno y lo no muy bonito en términos de salud mental. El confinamiento y todo el tema de tener que estar encerrada no estaba pasando un buen momento”, contó.

“A medida que fue pasando el tiempo, el momento no mejoró y las cosas se me fueron saliendo de las manos. Llegué a un punto en el que tenerme que despertar en las mañanas era completamente abrumador, el tema de existir me parecía absurdo”, agregó.

Posteriormente, expresó que una amiga cercana que la vio “mal” decidió llevarla a un centro de adicciones en donde se dio cuenta que era alcohólica.

“Me entró una depresión muy fuerte y no lo sabía. Pedir ayuda no es fácil (…). Una amiga me llevó a un centro de adicciones (…). Llegué a la conclusión en que sí tengo un problema de alcoholismo, soy adicta en recuperación”, reveló.

“A medida que se iba deteriorando mi salud mental, iba aumentando mi alcoholismo y yo no me daba cuenta”, añadió.

Sobre su paso por La Voz y sus aspiraciones de cantar aseguró: “ya cumplí el sueño de niña chiquita y ahora me toca a mí. La música no la voy a dejar porque estudio producción de audio para cine y medios en Los Andes, me pienso graduar y seguir componiendo”.