Nunca he pensado en qué estaría haciendo si no me dedicara al tenis: María Camila Osorio

La tenista colombiana de 18 años, María Camila Osorio, derrotó a Alexandra Yepifanova en la final del US Open Junior.

Osorio se ubica en la octava posición en el ranking ITF juvenil mundial. Fueron dos sets en los que María Camila Osorio dominó sin interrupción. Con un resultado final de 6-1, 6-0, la joven tenista puso su nombre en la lista de ganadores de uno de los torneos más importantes del mundo.

Osorio habló en La W sobre este triunfo y aseguró que en el momento no pensaba tanto en el marcador, yo jugaba punto por punto, creo que me funcionó mucho porque me volvía a enfocar, ya cuando estaba en el 5-0 comencé a ver que podía ganar”.

Además mencionó el apoyo de las empresas privadas, “estoy muy agradecida por todo la ayuda que he recibido no solo de Postobón también de Colsanitas, Corponorte y de otras empresas que me han ayudado”.

“He recibido muchos mensajes de apoyo, es increíble, nunca me había pasado, es algo muy motivante” añadió. Finalmente dijo que hay que seguir soñando y creer en el talento que se tiene.

