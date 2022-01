Pekerman asegura que Falcao está intacto y se le ve fuerte con Colombia

El seleccionador, José Pekerman, se mostró satisfecho con lo que ha mostrado hasta el momento el delantero del Manchester United, Falcao García, en esta primera etapa de preparación del equipo para la Copa América de Chile, al manifestar que "está intacto" y va a salir fortalecido.



"Me pareció muy bueno lo de Falcao, no solamente porque anotó sino que asistió en el primer gol. Está intacto con sus recursos, su entendimiento del juego, su forma de moverse dentro del equipo y físicamente se le vio fuerte", afirmó Pekerman en una rueda de prensa en Abu Dhabi donde enfrentará mañana en otro amistoso a la selección de Kuwait.



El estratega agregó que le vio algo de imprecisión, propia de no jugar tantos minutos en el equipo inglés de Louis Van Gaal.



Pekerman señaló que Falcao saldrá fortalecido después de estos partidos de preparación de la selección colombiana. "Se siente como en su casa, además físicamente lo vimos bien y no tiene ningún impedimento para mostrar su mejor rendimiento".



El técnico argentino se refirió también al centrocampista Juan Guillermo Cuadrado, quien tampoco es titular en el Chelsea.



"Juan Guillermo no estuvo tan preciso (ante Baréin), también sintió un poco la falta de fútbol y creo que estuvo un poco aislado del juego colectivo", afirmó Pekerman.



"Espero que en este segundo partido siga mejorando, que retome un poco su nivel personal porque el equipo lo necesita con las mejores condiciones", concluyó Pekerman.