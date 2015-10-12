Pekerman confía en ganar a Uruguay sin James y con el mismo estilo

El entrenador José Pekerman afirmó hoy que James Rodríguez aporta mucho a la selección de Colombia pero confió en poder ganar mañana sin él a la de Uruguay en la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia.



Pekerman aludió así a las declaraciones de su colega, 'el Maestro' Óscar Washington Tabárez, quien el domingo dijo que la falta por lesión de James dificultará a Colombia la búsqueda del "último pase", así como el remate a media distancia, pese a que en el debut el equipo cafetero venció por 2-0 a Perú en Barranquilla.



"Las declaraciones del 'Maestro' no pueden pasar desapercibidas porque todos sabemos lo que ha hecho James en esta selección. Es un jugador que le ha dado mucho, pero nosotros hemos demostrado en el anterior partido que podemos ganarle a una buena selección y podemos volver a hacerlo", expresó Pekerman.



Manifestó que ni el estilo de Colombia va a cambiar por la ausencia de James, ni el de Uruguay variará por no poder contar con los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani, ambos sancionados.



"Los estilos no van a cambiar por las ausencias. Uruguay lo mantiene y nosotros también lo mantenemos. Creo que el partido va a tener los mismos condicionantes de siempre", precisó.



Elogió a Uruguay por el orden y temperamento y apuntó que en su proceso de renovación han aparecido valores como Diego Rolan, Abel Hernández o Carlos Sánchez.



Respecto al juego de Colombia, criticado pese a la victoria ante Perú, manifestó que cuando se consigue clasificar al Mundial "nadie pregunta cómo se ha llegado ahí".



Pero aclaró que intenta que Colombia sea "un equipo equilibrado, que quiera jugar y haga goles, pero que a su vez defienda bien".

Dijo que tampoco piensa en las otras ausencias que tendrá la Celeste: Egidio Arévalo Ríos y Cristian 'Cebolla' Rodríguez.



Así como cree entender que los uruguayos sufrieron el jueves un desgaste físico muy fuerte en los 3.650 metros de altitud de La Paz, admite que sus pupilos ese mismo día pagaron caro el esfuerzo de jugar bajo un calor sofocante al nivel del mar en Barranquilla.



Celebró, sí, la recuperación de una lesión del creativo y alternativa para James Rodríguez, Macnelly Torres, así como del mediocentro Fredy Guarín, que acaba de superar una gripe.



No quiso anunciar el once titular que enfrentará a Uruguay, si bien dijo tener claro cuál va a ser. Preguntado si de entrada pondrá a Falcao, indicó que todos los atacantes de Colombia son importantes y capaces "de hacer grandes partidos y goles" pero que hay que "considerar los momentos de cada uno".



"En esta carrera del fútbol sabemos que hay altibajos. Tan sólo hay que esperar el momento oportuno para que puedan jugar y veremos también las condiciones de los que estuvieron en el partido anterior. No es cambiar por cambiar", enfatizó.



Sobre el hecho de que Colombia no logra ganar en Montevideo desde hace 42 años, Pekerman dijo que el partido de mañana da una "nueva oportunidad para revertir esa tendencia".