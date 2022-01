Policía reprime manifestación contra el Mundial cerca del estadio de Brasilia

La policía reprimió con caballos y gases lacrimógenos a unas 2.000 personas que protestaban contra el Mundial de fútbol y pretendían llegar al estadio de Brasilia, donde se exhibía la Copa que estará en juego en el torneo de la FIFA.



La protesta concluyó con tres detenidos y dos policías heridos, uno de ellos por una flecha disparada por indios que exigían mayor celeridad en la demarcación de sus reservas y se sumaron a la manifestación, convocada por movimientos sociales que se oponen al Mundial y al elevado gasto público que ha supuesto.



Los manifestantes intentaron llegar al estadio Nacional Mané Garrincha, donde se exhibía la Copa del Mundo, que hoy hizo su penúltima escala en la capital, tras haber sido mostrada en 89 países y decenas de ciudades brasileñas.



Debido a la protesta y al carácter violento que cobró en las calles, las autoridades decidieron suspender dos horas antes del horario establecido, la visita para ver la Copa del Mundo de cerca.



El trofeo será exhibido a partir de este jueves en Sao Paulo, ciudad donde será inaugurado el Mundial el próximo 12 de junio, con el partido que disputarán las selecciones de Brasil y Croacia.



La manifestación fue convocada por el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y el llamado Comité Popular de Brasilia, que forman parte de los colectivos que se oponen a la celebración del evento de la FIFA en Brasil bajo el lema "No va a haber Mundial".



La marcha comenzó en la terminal de autobuses de Brasilia, a unos dos kilómetros del estadio, hacia donde la multitud marchó en forma ordenada hasta ser contenida por un fuerte cordón policial, con lo que se desataron los primeros desórdenes.



Algunos manifestantes lanzaron piedras hacia los policías, que respondieron con gases lacrimógenos y tropas de caballería que cargaron contra la multitud y la dispersaron por momentos.



Los manifestantes, sin embargo, se reagruparon varias veces y se mantuvieron en los alrededores del estadio, aunque no lograron acercarse a menos de 500 metros.



Debido a los disturbios, las autoridades bloquearon el tránsito por el Eje Monumental, una céntrica avenida de Brasilia que lleva al estadio y se comunica con la Explanada de los Ministerios, en la que se sitúan todos los edificios del poder público, incluidos el Palacio presidencial y la sede del Congreso.



Unos pocos manifestantes intentaron animar a la multitud a marchar hacia la Explanada de los Ministerios, pero no encontró eco y la protesta se disolvió al caer la noche, después de más de una hora de enfrentamientos.