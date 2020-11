¿Por qué en la Selección no hay jugadores de la liga colombiana? Queiroz responde

El entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, atendió a los medios de comunicación luego de que se dieran a conocer por parte de la Federación Colombiana de Fútbol la lista de 24 convocados para la nueva jornada de Eliminatorias ante Uruguay y Ecuador.

Posición de Juan Guillermo Cuadrado en su planteamiento táctico

“Es una opción para todas las posiciones. Antes de jugar recuerdo haberlo visto jugar en la banda izquierda. En la única parte en la que no puede es de arquero”, dijo.

¿Hay jugadores de la liga colombiana que puedan ser tenidos en cuenta para la Selección?

“Las cosas en el fútbol están cambiando para los entrenadores nacionales. Estamos convocando jugadores por videoconferencias, observaciones en la televisión e intentamos hacer lo mejor en medio de la pandemia”, mencionó.

“Los jugadores locales, para ser claros, son observados con el mismo rigor y criterios que los de Europa y el resto de Sudamérica; para mí no hay negritos o blancos, altos o bajos, para mí todos son colombianos (…). Para mí lo que cuenta es el performance, la calidad, la intensidad de los partidos, la consistencia y la actitud del jugador”, agregó.

Sebastián Villa y un posible regreso a la Selección

“Con las informaciones que teníamos con Boca Juniors y las personalidades involucradas en el caso Villa, confirmo que él estaba en la lista de los 42. Desde el punto de vista deportivo que es el que me toca a mí, si está bien para jugar es un jugador que se quedará en nuestro radar”, comentó.

“Todo lo que está alrededor a mí no me preocupa porque no soy juez y lo que se habla me da igual. Lo importante es su rendimiento dentro del campo. Si está listo para jugar con Boca debe estarlo para hacerlo con Colombia”, añadió.

¿Cardona detrás del 9?

“Son jugadores que tienen ese estilo y les gusta marcar el tiempo y el ritmo, tienen que estar en posiciones para dirigir el juego”, afirmó.