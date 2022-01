Quintana, el símbolo de las nuevas generaciones de ciclistas

La victoria del colombiano Nairo Quintana (Movistar), que se proclamó el domingo campeón del Giro de Italia, se interpreta en la prensa de este país como un símbolo de las "nuevas generaciones" de ciclistas.

La prensa francesa se rinde ante el "cóndor" Nairo Quintana



"Su palmarés corre el riesgo de hacerse rápidamente tan poderoso como su talento", destacó el diario "L'Équipe", periódico deportivo de referencia en Francia y propiedad de la empresa Amaury Sport Organisation (ASO), organizador del Tour de Francia.



Recuerda esa cabecera la enfermedad que afectó a Quintana de niño, sus humildes orígenes, su infancia a los pies del alto de El Morán (3.050 metros de altitud) y los 18 kilómetros que recorría en bicicleta para ir al colegio, cada mañana y cada tarde.



El diario "Le Figaro" destaca que tras el "impasible rostro de cuero" de Quintana, el colombiano esconde "una ambición" que le ha permitido apuntarse una victoria histórica para "un corredor prodigio" que ya en 2010 dio signos de lo que se avecinaba cuando se proclamó campeón del Tour del Porvenir.



La prensa española destaca el triunfo de Nairo y le augura nuevos éxitos



"La primera de Nairo" es el titular de la crónica con la que el diario "AS" hace referencia a este histórico momento. "Lo hizo tras superar una fuerte caída y una molesta enfermedad, con dos semanas de sufrimiento, a medio gas y una tercera arrolladora". El hecho es mencionado en portada.



Por su parte "Marca" muestra una imagen de Nairo levantando la copa en la portadam acompañada por su declaración: "El Giro me ha enamorado". En sus páginas interiores se encuentra una entrevista realizada con el ciclista en la que afirma: "Nunca me di por vencido ni pensé en abandonar pese a los problemas". También incluye la perspectiva que tienen sobre él sus compañeros de equipo.



"Sport" define a Quintana como "Un pequeño gran hombre que huyó de la muerte y de los clichés" y acompaña un relato de la vida y los problemas que sufrió en su infancia "El primer vencedor colombiano del Giro de Italia".

"Quintana, rey de un Giro que ha enamorado", titula en portada "La Gazzetta dello Sport", que en páginas interiores afirma que la victoria del colombiano es "símbolo de la mejor juventud" tras una carrera que el diario deportivo califica de "revolucionaria"."El Giro de Italia se convierte en el símbolo del cambio", añade el periódico, que recuerda que desde 1979 no se daba un podio tan joven en la carrera ciclista por etapas más importante del país."El Giro, los jóvenes se han convertido en grandes", estima por su parte "Il Corriere della Sera", que añade que estos nuevos corredores llegan "cumpliendo las esperanzas puestas en un cambio generacional siempre más evidente en las personas que quizás en los hechos"."El Giro lanza el nuevo ciclismo", estimó por su parte "La Stampa", que afirma que con la victoria de Quintana y el tercer puesto para Fabio Aru, con 23 años, se abre la vía a "los campeones del futuro".