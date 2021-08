Roglic se impone en la crono inicial y estrena el maillot rojo en Vuelta a España

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo), ganador de la etapa y primer maillot rojo de La Vuelta 2021, ha asegurado que, a pesar de ser "una crono más corta" que la que se encontró en los JJOO de Tokio 2020, donde se proclamó campeón olímpico, tras la CRI de este sábado en Burgos de 7,1 kilómetros no le "ha quedado nada" de energía.



"Estoy muy contento, era una crono más corta que en los Juegos pero no me ha quedado nada", dijo al final de la etapa, aún pedaleando en la bici tras la carrera.

Lea aquí: Tenemos recargadas las energías: Miguel Ángel López sobre la Vuelta España



Para Roglic, del que se puede decir que mantiene la Roja conquistada en la edición anterior de 2020, ha sido clave en la crono gestionar "las curvas" del recorrido y lo primero que ha querido hacer es "disfrutar del triunfo con el equipo".