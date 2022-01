Rossi consigue una nueva victoria, la 109 de su carrera deportiva

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) consiguió una nueva victoria, la ciento nueve de su carrera deportiva, a los 36 años, al imponerse en un apretado final a su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP15) en el Gran Premio de Catar de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Losail.



El campeón del mundo, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), se tuvo que conformar con la quinta posición tras protagonizar una espectacular remontada desde la última posición de la carrera, en la que Andrea Dovizioso y Andrea Iannone ocuparon las restantes plazas de podio y el español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), que fue líder durante unas cuantas vueltas, acabó cuarto.



Primer golpe de efecto nada más comenzar la carrera de MotoGP, pues el doble campeón del mundo en título Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) cometió un error que le hizo salir de pista y regresar a la misma, sin caerse, en la última posición, mientras por delante el autor del mejor tiempo de entrenamientos, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP15), era quien marcaba el ritmo.



Márquez se vio obligado a iniciar una remontada que en esta ocasión se antojó mucho más complicada en su objetivo final por la gran igualdad exhibida por la mayoría de los pilotos durante las jornadas de entrenamientos.



Con Dovizioso en cabeza, Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) tampoco estuvo demasiado acertado en las primeras curvas de carrera y cayó hasta la novena posición, en tanto que Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), que no pudo pasar del sexto lugar de entrenamientos, se puso líder de la carrera en el segundo giro, cuando Márquez ya ocupaba la duodécima plaza.



Lorenzo comenzó a tirar en cabeza de carrera y su ritmo sólo lo pudieron seguir las dos Ducati Desmosedici oficiales, las de Andrea Dovizioso y Andrea Iannone, en tanto que otra Ducati, la del equipo satélite con el colombiano Yonny Hernández al manillar, era cuarto en cabeza de un nutrido grupo en el que ya estaba todos los favoritos de la prueba.



En el cuarto giro el italiano Valentino Rossi cambió las tornas al poner su Yamaha YZR M 1, en el cuarto lugar tras doblegar a Hernández, a quien también superó Dani Pedrosa, que iba pegado a su rebufo, pero el campeón del mundo ya estaba casi pegado a ellos.



Rossi logró un giro después la vuelta rápida de carrera y con ello se acercó al trío de cabeza poco a poco, hasta ponerse tras el rebufo de la Ducati de Iannone en la séptima vuelta, mientras Márquez ya era séptimo al doblegar no sin ciertos apuros a Yonny Hernández.



Lorenzo tuvo que ceder el liderato en la octava vuelta y a final de recta frente a la velocidad punta de la moto de Dovizioso, para pegarse a su estela en un claro intento de no perder contacto con él en ningún momento con lo que se inició un tenso tira y afloja en ese cuarteto de pilotos que fue aprovechado por el piloto de Repsol Honda para recortar en seis décimas la distancia con ellos.



Los adelantamientos se convirtieron en la norma general en esa segunda parte de la carrera, el primero de ellos el de Rossi a Iannone para alcanzar la tercera posición y el siguiente en relevancia el de Márquez a su compañero en el equipo Repsol, Dani Pedrosa para dejar así el camino expedito al campeón del mundo en su intento de alcanzar al cuarteto líder.



A tres vueltas del final nuevo golpe de efecto, en esta ocasión de todo un Valentino Rossi que doblegó a Andrea Dovizioso para ponerse primero, aunque su rival y compatriota intentó recuperar la posición de todas las maneras posibles mientras Marc Márquez estaba a cuatro segundos de ellos.



Las vueltas finales fueron una pelea entre Rossi y Dovizioso que se resolvió en favor del nueve veces campeón del mundo, que supo aprovechar la frenada de su moto frente a la velocidad de la Ducati de su rival.



Márquez acabó quinto, por delante de Dani Pedrosa y con Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1) en la novena posición, con su hermano Aleix undécimo sobre la nueva Suzuki GSX RR y Maverick Viñales y la segunda Suzuki decimocuarto.



Héctor Barberá logró situar en los puntos su Ducati Desmosedici con el decimoquinto puesto y no pudo acabar la carrera Álvaro Bautista (Aprilia RS-GP), quien tuvo que abandonar tras un toque inicial con Marc Márquez.