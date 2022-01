Susaeta y Montoya, novedades de Vicente del Bosque para el partido con Panamá

Vicente del Bosque, ha incluido por primera vez al futbolista del Athletic de Bilbao, Markel Susaeta y ha vuelto a llamar al del Barcelona, Martín Montoya.



Susaeta debutó con la selección sub-21 el 12 de octubre de 2007, en un partido de clasificación para la Eurocopa de esa categoría ante Polonia, pero es la primera vez que es llamado para la absoluta.



Del Bosque ha hecho pública la lista de 19 jugadores convocados para el partido entre España y Panamá que se disputará en el país centroamericano el próximo miércoles 14, entre los que figura el futbolista del Chelsea Juan Mata, ausente de los dos últimos encuentros de La Roja.



El resto de los convocados son Víctor Valdés, Jordi Alba, Andrés Iniesta, Cesc Fábregas, Sergio Busquets, David Villa y Pedro, del Barcelona; Iker Casillas, Sergio Ramos y Raúl Albiol, del Real Madrid; Juanfran Torres, del Atlético; Javi Martínez, del Bayern; Santi Cazorla, del Arsenal; Beñat, del Betis; Jesús Navas, del Sevilla; y Roberto Soldado, del Valencia.



"Hemos citado a un sub-21 como Montoya y hemos podido traer a algunos mas, pero tienen un compromiso en Italia en las mismas fechas, por lo que hemos traído a Susaeta, que no está en ese perfil de los sub-21 (cumple 25 años en diciembre), pero por otros muchos motivos, como que lleva jugando bien dos o tres años partidos a un buen nivel, y representa a un club de cantera e histórico y es bueno que este aquí con nosotros", ha asegurado Del Bosque.



En cuanto a la no convocatoria de los habituales Silva, Xabi Alonso, Xavi Hernández, Arbeloa, Reina, Torres y Monreal, ha señalado que tienen molestias y "hay que tener cuidado con las repercusiones"



Del Bosque, cuestionado por el hecho de viajar de nuevo al continente americano, ha señalado que es un partido internacional dentro del calendario de la FIFA, como "todos los que juegan el resto de las selecciones del mundo en estas fechas, no somos una excepción".



Eso sí, para el seleccionador español no es un problema para los futbolistas jugar en América a pesar del largo viaje.



"Cualquier viaje que hagamos en Europa llegamos a las cinco de la mañana sin dormir, luego los jugadores casi que no tiene ese sueño bien cogido, sin embargo, cuando vamos a América vienen dormidos descansados y a las once de la mañana cada uno está en disposición de ir a sus clubes", ha explicado.



Vicente del Bosque ha dicho que ir a jugar a Panamá significa también un "compromiso de nuestro país con los del resto de habla hispana, siempre han tenido una vinculación con nosotros en el pasado y que tenemos esa obligación, segundo que es un partido que nos va a permitir cumplir esa fecha FIFA y al mismo tiempo para prepararnos para los próximo compromisos", aseguró.