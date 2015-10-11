Tabárez cree que Colombia puede notar la ausencia de James Rodríguez

"Él influye mucho más, no tanto en la posesión, sino en agregarle cosas a la misma, como es el último pase, los remates desde media distancia, los cambios de frente...puede ser que ellos lo sientan pero creo que nosotros tenemos que trabajar mucho para tratar de limitar al rival", valoró el técnico.



El partido entre Uruguay y Colombia del próximo martes en Montevideo, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, estará marcado por la ausencia de varias estrellas en ambos equipos.



Por parte de los charrúas, destacan las de los delanteros del Barcelona y el Paris Saint Germain Luis Suárez y Edinson Cavani, a las que se unen las bajas por lesión de Cristian 'el Cebolla' Rodríguez y a la comunicada hoy por la Asociación Uruguaya de Fútbol de Egidio Arévalo Ríos.



Esta última se debe a la presencia de corticoide en su organismo en "niveles que lo inhabilitan" para jugar y resultante del tratamiento de su dolencia de columna el pasado septiembre.



En tanto, los colombianos tendrán la gran ausencia del centrocampista del Real Madrid, a lo que se une el bajo momento de forma que atraviesa el delantero del Chelsea Radamel Falcao.



"Se clasifica con puntos y no con jugadores que faltan o con jugar bien y qué lastima que perdimos", dijo con rotundidad Tabárez acerca de la merma que pueden suponer en el juego de su equipo las bajas.



Tabárez aseguró que el partido del martes va a ser "difícil", pero señaló que jugar como local "puede tener su influencia", aunque matizó este argumento al indicar que "no es un valor absoluto" al hacer referencia a la victoria de Uruguay por 0-2 contra Bolivia en La Paz, en 3.600 metros de altitud y donde nunca antes habían ganado al combinado andino.



En la misma rueda de prensa también hablo Álvaro 'Palito' Pereira, centrocampista del Inter italiano cedido al Estudiantes de la Plata argentino, que destacó la necesidad de que Uruguay haga un "partido inteligente" y de que sea fuerte "colectivamente". EFE