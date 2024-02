'Todavía no puedo creer que gané la medalla de oro': Ruta Meilutyte

Ruta Meilutyte, una de las ganadoras de medalla de oro más jóvenes de la historia de los Juegos, con tan sólo 15 años, habló en La W sobre su triunfo.



La lituana, dijo que todavía no creía haber ganado la medalla de oro en natación en medio de los Olímpicos de Londres. 'Cuando estaba en la piscina y ví que toda la gente estaba aplaudiendo, no lo podía creer, había ganado'.



Expresó que su triunfo está lleno de sacrificios, pues tuvo que salir de su país para radicarse en Reino Unido con el fin de dedicarse a entrenar y poderse convertir en lo que es hoy: la campeona olímpíca más joven de la historia.



Afirmó que el apoyo de la gente de Plymouth es muy importante para su carrera, pues el estar fuera de casa es muy duro, sin embargo, el cariño de sus vecinos la alegra.



Meilutyte, soprendió al mundo deportivo y en especial a sus competidoras, entre ellas, a la última campeona olímpica, la estadounidense Rebeca Soni, al imponerse con autoridad en los 100 metros pecho, con un tiempo de 1:05,47, sobre 1:05.55 de la ex campeona.



Ruta tiene pendientes los 50 y 100 metros libre, donde espera conseguir una nueva medalla dorada y consagrarse como la gran revelación de la natación mundial en Londres 2.012.