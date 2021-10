¡Zurdazo y adentro! Primer gol de James Rodríguez con el Al Rayyan

El mediocampista colombiano James Rodríguez anotó su primer gol con el Al Rayyan en el partido en el que su equipo enfrentaba al Al Sailiya.

James anotó el tercer gol de su equipo con el que sentenció la goleada ante su rival y así logró volver a anotar luego de varios meses de inactividad desde su salida del Everton.

En el minuto 74, el colombiano recibió el balón dentro del área y, regateando a un rival, quedó mano a mano con el guardameta, venciéndolo finalmente con un zurdazo.

James Rodriguez scores his first goal for Al-Rayyan!



