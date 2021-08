Aplicaciones de movilidad demandan a la Supertransporte por supuesta persecución

Alianza In, el gremio que reúne a diferentes empresas de plataformas tecnológicas de movilidad, incluyendo Uber, Didi y Beat, entre otras, informó que decidió presentar una demanda contra la Superintendencia de Transporte por supuesta persecución del Gobierno Nacional.

La acción se efectuó a través de la firma Robledo Abogados, la cual le representa.

En diálogo con W Radio, el abogado Pablo Felipe Robledo, quien representa a Alianza In, explicó los motivos que llevaron a que se interpusiera la demanda ante el Consejo de Estado: “En Colombia, en vez de echar para adelante, echamos para atrás. Hoy en día hay una gran persecución del Gobierno Nacional a los conductores, los usuarios y las plataformas desde la Superintendencia de Transporte”.

La demanda busca declarar la nulidad de la Circular No. 15 de 2020 ya que, según las plataformas de movilidad, la orden pretende, de manera ilegal, obligar a que las distintas autoridades de tránsito de las Alcaldías interpreten que usuarios, conductores y plataformas tecnológicas de movilidad violan la ley y deban ser sancionados, cuando lo cierto es que su actividad es totalmente lícita.

Frente a este punto, se recordó que el superintendente de Tránsito, Camilo Pabón, dijo en diálogo con W Radio: “Nunca hemos dicho que las plataformas sean ilegales”. Sin embargo, agregó que se buscaba combatir la prestación del servicio público de transporte en un vehículo particular, al indicar que “está violando la ley del Código Nacional de Tránsito, lo que equivale a (una multa de) 900.000 pesos”.

De esta manera, el abogado Robledo respondió: “Es la visión particular del superintendente de Transporte, que plasma en una circular que, entre otras cosas, pretende hacer unas diferencias sobre el transporte privado y el transporte público. Esto, no para decir que las plataformas son ilegales, sino que lo que se hace a través de las plataformas (intermediar las necesidades de una persona que necesita movilizarse y alguien que tiene un vehículo para prestar el servicio privado para movilizar ese ciudadano) es ilegal. Claramente, el superintendente no termina diciendo la tontería de que las plataformas son ilegales, sino que lo que se hace a través de ellas es ilegal”.

Seguido a esto, el representante de esta demanda de Alianza In aseguró que el superintendente Pabón ha incurrido en varias ligerezas. Destacó que, en algún momento, manifestó que la actividad de las plataformas era “tan ilegal como si se utilizara una plataforma para compraventa de heroína, lo cual fue calificado como ridículo”.

Aunque este es un pleito que hasta ahora comienza, W Radio consultó con el ente de control y vigilancia si tendría algún pronunciamiento. Sin embargo, desde allí se manifestó que, por el momento, no se podían pronunciar.