La reforma sí tendría un impacto en la clase media: Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, indicó que era indudable la necesidad de hacer correcciones al IVA, con una cantidad de bienes y servicios que no pagan IVA, lo cual es atípico frente a otros países del mundo. Y frente al argumento del Ministro (escuche la entrevista acá) de que al gravar insumos y alimentos (que ya no tendrían devolución del IVA) no se afectaría a la población más pobre, dijo que “tiene razón en el sentido de una mayor compensación del IVA, se le entregarían $50.000 mensuales al 40% prácticamente de los hogares en el país”.

Sin embargo, manifestó que rechazan pasar bienes exentos a excluidos. A pesar de que no haya este impacto a los pobres, “seguramente algo de impacto va a haber en los deciles de la mitad de la distribución del ingreso y en la clase de media”.

Frente a si la reforma tributaria radicada es ambiciosa al pretender un recaudo de $23 billones, y no menor como lo ha expresado la ANDI, resaltó que están de acuerdo con el Gobierno en el monto, debido a que “los cálculos de Fedesarrollo coinciden. El tamaño del hueco fiscal de mediano plazo, que arrancaría a partir de 2022, es cercano a los $20 billones. Un llamado al sentido de la responsabilidad porque se tendrán que tomar decisiones difíciles”.

Por su parte, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, estableció que “el Gobierno ha venido diciendo que se necesita fuentes tradicionales de ingreso para reducir el déficit fiscal, y eso es cierto, pero no todo esto se debe a la pandemia. No es la única razón de nuestra situación, un argumento es que este mismo Gobierno en 2018 hizo grandes recortes de impuestos a las empresas de cerca de $9 billones, y en este momento, tuviéramos pandemia o no, el Gobierno ya habría estado buscando cómo tapar ese hueco”.

En esa misma línea aseguró que la discusión debe estar en “si poner más IVA, un impuesto más alto al consumo, si poner impuesto de renta a nuevos contribuyentes antes que a los dueños de los grandes grupos empresariales del país es lo conveniente en medio de la crisis económica del país”.

Y agregó que le parece “sensata” la propuesta de la ANDI, en la cual se le pone una pausa a los grandes recortes que hizo el Gobierno en 2018 (…) deberían concentrarse en las fuentes de ingresos primero de las personas de más altos ingresos en el país”.