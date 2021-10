Inconsistencias en declaración de bienes en el exterior del director de la Dian

Investigación de Paola Herrera

Sigue la W revisó la declaración de renta y bienes en el exterior del actual director de la Dian, Lisandro Junco, y encontró algunas inconsistencias relacionadas con el reporte de las empresas en las que él tiene participación fuera del país y por las que aparece mencionado en el escándalo de Pandora Papers.

Y es que el funcionario constituyó en 2016, con su esposa, la empresa Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos, según lo revelado en la investigación que hicieron más de 600 periodistas del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en alianza con otros medios en Colombia.

Tras conocerse el escándalo, el director de la Dian publicó un comunicado en el que fue enfático al asegurar que la firma mencionada está debidamente declarada en el formulario F160 de activos en el exterior. Además, señaló que “el problema no es tener activos en el exterior, el problema es no reportarlos”.





Sin embargo, revisando en detalle el documento encontramos que el director de la Dian solo relaciona tres activos en el exterior que son: derechos fiduciarios en un hotel en Estados Unidos, cuyo valor está en 343 millones de pesos, acciones en la sociedad Junco LLC, que también está en ese país, y que tiene un valor de 22 millones de pesos, y una cuenta bancaria en donde, según su declaración, tiene 8 millones de pesos.





Como se puede ver, por ningún lado aparece la sociedad Cyber Security System Company que según la investigación de Pandora Papers fue la que Junco constituyó en el estado de Delaware, que, aunque no es considerado paraíso fiscal, sí otorga unos beneficios tributarios que no tienen otras jurisdicciones en ese país, como, por ejemplo, una tasa de renta corporativa de 9%.

Junco Riveira explicó en su momento que la empresa fue constituida allí pero que después la trasladó a Florida. Este medio consultó los registros de las empresas en Florida y tal como lo aseguró la investigación del ICIJ, en este Estado no aparece la compañía de Junco y su esposa.

Llama la atención también que al revisar la sociedad Junco LLC, la que sí aparece reportada en la declaración de bienes en el exterior del año 2020 del director del Dian, encontramos que se trata de una sociedad que fue constituida en la Florida pero que hoy está inactiva ya que fue disuelta de manera voluntaria por el residente de la misma en el año 2015.





Entonces, ¿por qué Lisando Junco reporta en su declaración una sociedad que se disolvió hace 6 años y en cambio no pone la que sí está activa y por la que paga impuestos, aunque según él, no opera porque sus planes de estudiar se truncaron?

Al consultarlo sobre esa inconsistencia, el director de la Dian explicó que la sociedad que tiene en Estados Unidos, es decir, Cyber Security System es 50% de él y 50% de su esposa y que en su declaración solo podía relacionar su participación en la misma la cual, aunque no fue claro en ese punto, la tendría a través de Junco LLC.

Este medio pidió concepto a varios abogados tributaristas en Colombia sobre ese argumento y todos coincidieron en que la explicación “no tiene sentido”. La razón es que la persona natural debe declarar la participación que tiene en x o y sociedad fuera del país y punto, pero no se hace poniendo el nombre de otra de sociedad que además aparece como disuelta e inactiva.

Los expertos aseguran que pudo haberse tratado de un error en el reporte de la información que se puede subsanar corrigiendo la declaración y tal vez pagando una multa por extemporaneidad de la misma. No obstante, otras fuentes consultadas por Sigue la W se preguntan ¿cómo es posible que nada más y nada menos que al director de la Dian, que se supone es el que más debe saber de tributación en Colombia, se le pasen esos errores?

Junco insiste en que no fue un error y que él solo puede reportar su porción de la sociedad. Sin embargo, no respondió porque lo hace con una empresa que ya no existe y las explicaciones de esa forma de declarar no fueron claras.

Estos cuestionamientos son los que hoy revisa la ITRC, entidad encargada de fiscalizar las declaraciones de renta de los directivos de la Dian, la cual anunció desde el 5 de octubre una investigación preliminar para saber si hubo conductas irregulares. A la fecha no se sabe en qué va ese proceso.





¿Empresas de seguridad?

Tiene sentido que para irse a estudiar a Miami, Junco y su esposa hayan constituido una sociedad llamada Junco LLC. A través de esa empresa guardarían sus ahorros y pagarían la maestría, tal como lo ha explicado el director de la Dian en varias oportunidades después de los cuestionamientos por los Pandora Papers.

No obstante, causa inquietud que la empresa que crearon para eso la hayan llamado Cyber Security System, que parecería ser una empresa de seguridad, ¿por qué?. Pues revisando las declaraciones de bienes y rentas de los años 2018 y 2019 encontramos que Junco tiene participación en otras 4 compañías acá en Colombia de las cuales 2 se dedican justamente al tema de la seguridad en el país.





Se trata de las empresas Tecniseg de Colombia y Servicios y Soluciones Seguras que junto a Junco y Asociados Inmobiliaria y a Junco y Saldarriaga SAS son las compañías que tiene con su familia. Esto no le genera ninguna inhabilidad ya que un servidor publico puede perfectamente ser socio de una o más empresas privadas.





Pero, ¿el director de la Dian creó la empresa Cyber Security en EEUU para irse a estudiar o para seguir su negocio de seguridad en ese país?. Ambas opciones son válidas y no se trata de algo ilegal, el problema es que el director de la Dian no sea transparente con la información que le está entregando al país.

Los contratos de sus empresas

Otra arista que encontramos en medio de la investigación tiene que ver con un par de contratos que ha obtenido una de las empresas en las que el director de la Dian tiene participación.

Hablamos de la empresa Servicios Y Soluciones Seguras S.A.S cuyo representante legal es Jesus David Junco Riveira, hermano de Lisandro Junco. Esta empresa en 2019 logró dos contratos por casi 12 mil millones de pesos con Transmilenio en la ciudad de Bogotá





El primer contrato fue por 7.756 millones de pesos cuyo objeto consistió en contratar el servicio de atención al usuario del sistema integrado de transporte público; el segundo fue por 4.409 millones de pesos, para el control norte y su zona de influencia también del transporte masivo en la capital del país.





Cabe recordar que en 2019 el alcalde de Bogotá era Enrique Peñalosa y Lisandro Junco trabajó en su administración como director de impuestos de la Secretaría de Hacienda.





Incluso cuando Junco fue elegido como director de la Dian en marzo de este año, uno de los primeros en destacar su nombramiento fue el exalcalde Peñalosa, quien ha sido cercano a Junco. Cuando su empresa obtuvo los contratos con Transmilenio Junco ya trabajaba en la Dian aunque todavía no era el director.