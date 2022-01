Los fumadores duplican las posibilidades de sufrir demencia, según un estudio

"Fumar puede causar un envejecimiento del cerebro y esclerosis arterial. Y estos efectos pueden resultar en una mayor susceptibilidad a la demencia", explicó el profesor Tomoyuki Ohara, miembro del equipo de la universidad nipona.



El estudio se ha realizado a través del seguimiento durante 15 años de 712 personas de 65 o más años en la ciudad nipona de Hisayama, en la prefectura de Fukuoka (sur).



En 1988, cuando se comenzaron a realizar los exámenes médicos, ninguna de las personas que se sometieron al estudio, que contaban con una media de 72 años, sufría ningún tipo de demencia.



La investigación acabó detectando sin embargo que un total 202 la acabaron desarrollando.



El equipo separó a los 712 pacientes en tres grupos- no fumadores, exfumadores, y fumadores- y descubrieron que la proporción de fumadores que desarrollaron demencia era el doble, en relación a los que no fumaban.



No se hallaron sin embargo diferencias significativas entre los exfumadores y los no fumadores, apunta el estudio.