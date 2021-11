Viva estudia la posibilidad de crear un código compartido con Viva Aerobús

En su más reciente balance, Viva, se autocalificó como la aerolínea líder en el modelo ‘Súper Bajo Costo’ del mercado aéreo colombiano, asegurando que transportó más de 6.5 millones de pasajeros, en más de 40 mil vuelos durante 2021.

De esta manera, su balance fue más allá y dejó ver lo que la aerolínea espera a corto plazo en mercado, allí manifestó que aunque descarta una fusión con Viva Aerobús, está analizando y trabajando en una alianza comercial que podría terminar en un posible código compartido entre las dos aerolíneas, lo que desde luego fortalecerá la competencia en el mercado de las low cost.

Se debe recordar que hace muy pocos días, ambas aerolíneas llegaron a un primer acuerdo interlínea, el cual permitirá que sus pasajeros puedan adquirir boletos para volar la ruta Bogotá - Ciudad de México desde el sitio web o aplicaciones de cualquiera de las dos aerolíneas, teniendo igualmente acceso a los itinerarios tanto de las dos compañías.

Ante el escenario, Félix Antelo, CEO & Presidente del Grupo Viva, dijo “no estamos viendo una fusión, no, la verdad que no; si estamos viendo acuerdos de cooperación comercial como hablábamos antes y que pueden terminar en un código compartido y donde tengamos el mismo código, un código compartido entre Viva Aerobús y Viva en las rutas entre Colombia y México y por qué no en rutas más allá”.

Seguido a esto, Viva confirmó que prevé para el 2022 cerrar el año entre 8,5 y 9 millones de pasajeros transportados, cifra mayor a la que se registrará durante este 2021, para alcanzar esa meta la aerolínea ofrecerá más rutas, mejores asientos, precios más cómodos y avances tecnológicos.

Por el lado de las rutas, la compañía expuso que la menta se encuentra en alcanzar 15 nuevas rutas internacionales distribuidas en los próximos tres años, varias de ellas enfocadas para Sudamérica, de esta manera en los próximos tiempos Viva estaría ofreciendo vuelos desde Colombia hacia Buenos Aires, Argentina; Sao Paulo, Brasil; Buenos; Santiago de Chile; también se presentarán nuevas rutas desde Medellín hacia países del Caribe.