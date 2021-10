Activista afgana decidió quedarse para luchar por los derechos de las mujeres

Mahbooba Saraj, activista afgana, habló en La W sobre su decisión de quedarse en Afganistán para luchar por los derechos de las mujeres.

Manifestó que “en general han cambio mucho las cosas en Afganistán, especialmente para las mujeres. Para mí poco me han cambiado, porque tengo el mismo trabajo, pero a las demás sí porque no tienen la libertad de antes, porque se ha restringido la movilidad ya que hay lugares donde ya no pueden ir. El acceso de los colegios de las niñas también es restringido porque están cerrados”.

Indicó que “hay una crisis económica muy grande porque no hay dinero y los bancos están cerrados. La plata que se le da a las personas es bastante limitada. El flujo normal en Afganistán ha parado”.

Mahbooba Saraj es creadora de una organización en Afganistán y tiene a cargo algunas casas seguras donde se llevan a niñas que tenían problemas dentro de su familia. Sobre esto, dijo que “sigo operando y protegiendo a las mujeres maltratadas, ahorita cuento con un grupo de 27 mujeres y les brindo un lugar seguro por el tiempo que lo necesiten. Se trata de buscarles una solución, el tema es que ellas solamente tienen posibilidad de ir a un refugio que tenemos. Para mí, ellas son unas hijas y lo único que quiero es defenderlas y buscarles un lugar seguro”.

Le puede interesar:

Señaló que “he tenido acercamientos con conocidos para tener una reunión con los talibanes, pero miraré que pasa con eso. El mensaje para ellos sería que escuchen el lado de las mujeres, las preocupaciones que ellas tienen y no se pueden dejar olvidadas, como si ellas no existieran”.