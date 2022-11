Alcalde de Caracas critica que Maduro revise relación con EE.UU. y pide repasar errores

"¿Vamos a continuar con ese mismo cuento? El (presidente del) Gobierno sigue hablando que va a revisar las relaciones con Estados Unidos, con España, con Perú, y lo que hay que revisar aquí son los talleres, que no tienen amortiguadores (...), los hospitales, que no tienen medicamentos", declaró Ledezma a los periodistas.



El titular de la Alcaldía Mayor de Caracas se refirió al asunto un día después de que Maduro acusara a la embajada de Estados Unidos de inmiscuirse en asuntos internos y de actuar de una forma que "comienza a ser intolerable", lo que dijo que tendrá consecuencias.



"En su momento, con mucho equilibrio y con mucho justicia, le voy a explicar a nuestra patria y a las patrias hermanas las acciones que tengo que tomar en el campo diplomático y político" con respecto a Estados Unidos, dijo el sábado sin más detalles en una entrevista.



Maduro también acusó a su colega estadounidense, Barack Obama, de sumarse "a las peores causas", entre ellas apoyar a opositores venezolanos que forman parte, subrayó, de "un rebrote nazi fascista" y que, advirtió, ha comenzado a emerger en Venezuela.



Por el mismo motivo, Maduro dijo el mes pasado que había decidido someter a revisión todas las relaciones con España.



Ello, luego de que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, recibiera en Madrid a la cónyuge del apresado líder opositor venezolano Leopoldo López, un aliado de Ledezma acusado de recurrir a la lucha política violenta, algo que este ha negado.



"Con estos pleitos no llegamos a ninguna parte", insistió este domingo Ledezma y recomendó a Maduro más bien "revisar la política económica, comercial, financiera" para revertir, por ejemplo, la pérdida de valor de la moneda nacional.



"Que revise también al Banco Central (emisor), convertido en una imprenta donde todos los días están sacando camiones de billetes devaluados que no sirven para nada", sostuvo al respecto.



Asimismo, le pidió al gobernante revisar el actual proceso de recambio de autoridades electorales para evitar que "se termine colocando allí a personas que están abiertamente identificadas" a su favor, lo que sería, dijo, "una burla al país, una mueca".



"El país está como está, en crisis, como consecuencia de que los poderes públicos están vacíos de contenidos, de que las instituciones han perdido el más elemental grado de autonomía", remarcó Ledezma.