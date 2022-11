Arrestado en México uno de los 10 más buscados por el FBI

En Cancún, el fiscal del estado de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, indicó que Williams fue detenido en pleno centro de Playa del Carmen mientras se encontraba sentado en una cafetería cerca de un parque público.



Walter Lee Williams ya era buscando en Cancún en un domicilio que tenía registrado, pero al no ser ubicado la búsqueda se extendió hasta Playa del Carmen, en la Riviera Maya.



"No tenemos actualmente ningún registro de que haya cometido delitos aquí. Su detención obedece a una petición por parte del FBI que lo puso en la lista de los más buscados por delitos de explotación sexual infantil", indicó el fiscal.



"No acreditó su estancia legal en el país; por eso se remitió a Migración y serán ellos quienes lo entregarán a las autoridades correspondientes", agregó.



Diversos medios locales publicaron la fotografía de Walter Lee Williams y daban a conocer que era buscado en el estado.



Según la ficha del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Williams tiene 64 años de edad y es originario de Durham, Carolina del Norte.



A Williams, incluido apenas este martes en la lista de los más buscados, se le relaciona con la organización conocida como Asociación Budista Universal de Los Ángeles y el FBI le ha seguido la pista en países como Indonesia, Polinesia, Tailandia, Perú y México.