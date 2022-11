Ban Ki-moon pide a Corea del Norte que cambie el rumbo

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a la autoridades de Corea del Norte para que "cambien el rumbo" y desista de sus aspiraciones nucleares y mejoren las condiciones para que se pueda prestar asistencia humanitaria al pueblo.



En una conferencia de prensa en Madrid con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, Ban Ki-moon volvió a advertir que "las cosas han ido demasiado lejos" en la actual crisis en la península de Corea y que las "armas nucleares no son juego".



"Me preocupa que por cualquier error de cálculo o juicio en esa situación se pueda producir una crisis en la península de Corea que podría tener implicaciones gravísimas", dijo el responsable de la ONU antes de afirmar que espera que las partes implicadas en esta crisis "puedan trabajar juntas" y dialogar para "tranquilizar la situación".



También dijo que las crisis humanitaria y política "se han agudizado" en la península de Corea y que la situación es "alarmante y preocupante".



Por ello, exhortó a las autoridades de la República Popular de Corea a que "alivien y reduzcan las tensiones" y se impliquen "de manera más constructiva en aras de la seguridad y la paz".



Según el responsable de la ONU, es "preocupante" que Pyongyang haya decidido bloquear el acceso al complejo industrial de Kaesong (Corea del Norte), operado de manera conjunta por las dos Coreas.



"Sería perjudicial que se pudiera cerrar ese complejo", señaló.



"Es el momento de que se pueda trabajar estrechamente e insto a las partes implicadas dentro de la península de Corea a trabajar estrechamente entre si", subrayó Ban Ki-moon.



En cuanto a Siria, Ban Ki-moon explicó que la ONU trabaja junto a las autoridades de ese país para asegurar que la misión técnica que investigará un posible ataque con armas químicas, denunciado por el régimen sirio, se desarrolla de manera "eficiente".



El régimen de Bachar al Asad acusa a los rebeldes sirios de haber lanzado el pasado 19 de marzo proyectiles con sustancias químicas en la provincia de Alepo, en un ataque que habría causado la muerte de al menos 25 personas.



Antes de la conferencia de prensa, Rajoy y Ban Ki-moon mantuvieron una reunión en la que repasaron la situación en Corea del Norte, el Sahel, Siria, Mali y el Sahara Occidental.



El presidente del Gobierno español apoyó la labor de la ONU en el Sahara Occidental y garantizó que España seguirá siendo un activo miembro del grupo de amigos que busca una solución justa y duradera.



Ban Ki-moon y Rajoy clausuraron la Reunión de Alto Nivel sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que tuvo lugar en Madrid y en la que participaron responsables de diversas agencias de la ONU así como delegaciones de más de 30 países.



Esta reunión estuvo centrada en analizar cómo dar un nuevo impulso a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuando este viernes comienza la cuenta atrás de los últimos 1.000 días para que expire esta iniciativa, y también definir las bases de la nueva estrategia contra la pobreza a partir de 2015.



En la conferencia de prensa Ban Ki-moon expresó su reconocimiento al papel de España en la comunidad internacional, su contribución al desarrollo y en especial elogió los esfuerzos de este país en Líbano, Haití y su mediación en el Mediterráneo, así como su contribución a la Alianza de Civilizaciones.



Por su parte, Rajoy aprovechó para reiterar la aspiración de España a conseguir un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio de 2015 y 2106, a la vez que subrayó el compromiso español con esa organización mundial.



Rajoy recordó que España ha ocupado ya en cuatro ocasiones asiento en ese foro "tal y como corresponde a su compromiso con la paz, la seguridad, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos".



Tras señalar que España es el noveno contribuyente al presupuesto ordinario de la ONU, Rajoy pidió una mayor presencia de españoles en los órganos directivos de Naciones Unidas de acuerdo con el peso del país en esta organización.



El secretario general de la ONU explicó que mantuvo una conversación telefónica con el rey Juan Carlos, quien se recupera de una operación de hernia discal y quien le expresó su apoyo a los ODM y elogió la labor de Naciones Unidas.



Posteriormente, Ban Ki-moon se reunió con el Príncipe de Asturias, quien ofreció una recepción al secretario general y a los jefes de las agencias de la ONU que han participado en la conferencia.