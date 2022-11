Benedicto XVI cumple el próximo martes 86 años "oculto al mundo" y junto a su hermano

El papa emérito Benedicto XVI cumple mañana 86 años, "oculto al mundo", como él mismo dijo cuando anunció su renuncia, y en una jornada que pasará junto a su hermano mayor, Georg, su secretario Georg Ganswein y las cuatro laicas consagradas de la comunidad "Memores Domini" que le cuidan.



Será, según dijeron fuentes vaticanas, una jornada tranquila, como las que lleva en la residencia de Castel Gandolfo, donde se aloja desde que renunció al papado el 28 de febrero pasado, repartida entre momentos de plegarias, de lectura, de escuchar música y de pasear por los jardines o el palacio pontificio.



La diferencia es que desde hace varios días ya se encuentra en Castel Gandolfo su hermano mayor, el también sacerdote Georg, de 89 años, venido expresamente desde Alemania para estar junto al "pequeño de la familia", cuya salud siempre le ha preocupado.



Que es el cumpleaños también se ve en la llegada de miles de telegramas de felicitación de todo el mundo a la residencia papal.



No se descarta que el papa Francisco le llame el próximo martes para felicitarle por teléfono.



Además de su secretario Ganswein y las "memores", como son conocidas las cuatro laicas consagradas que ya le cuidaban en el Vaticano, también está en Castel Gandolfo la que fuera su ayudante y traductora, la alemana Birgit Wansing, y otro religioso alemán que ayuda al papa jubilado puesto que "Don Georg", como es conocido su secretario particular, es también prefecto de la Casa Pontificia y tiene que prestar sus servicios en el Vaticano.



Este lunes, el prefecto Ganswein recibió al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y le acompañó hasta la Biblioteca Privada donde le recibió en audiencia el papa Francisco.



Benedicto XVI se encuentra bien de salud, no tiene ningún problema específico, sólo con los achaques típicos de la edad, según precisó el portavoz vaticano, Federico Lombardi, saliendo al paso de las informaciones que aseguraban que se encuentra enfermo.



Cuando recibió el pasado mes de marzo a Francisco en Castel Gandolfo, se le vio moverse con cierta dificultad apoyándose en un bastón, con la voz más débil y más delgado que antes.



Benedicto XVI permanecerá en Castel Gandolfo hasta que estén acabadas las obras de acondicionamiento del monasterio en el interior de los Jardines vaticanos, donde vivirá. En un principio se aseguró que el traslado sería en mayo próximo, pero de momento no hay un fecha precisa.