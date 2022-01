Boko Haram libera a cuatro de las 200 niñas secuestradas en Nigeria

Otros medios, que citan fuentes del mismo origen, contradicen esta versión y aseguran que han sido las niñas las que han logrado escapar de sus captores.

Con estas cuatro, que se encuentran en libertad desde ayer, ya son 57 las menores que han logrado eludir el cautiverio, aunque que las autoridades locales estiman que todavía hay 219 retenidas.

El Ejército de Nigeria aseguró el pasado lunes que había localizado a las menores, si bien descartó el uso de la fuerza para liberarlas.

'Sabemos dónde están, pero no podemos decirlo. No podemos desvelar los secretos militares', afirmó el jefe de la Defensa aérea, Alex Badeh, citado por el diario local 'The Punch'.

En los últimos días, el Ejército nigeriano ha recibido criticas ante la falta de resultados en la operación de rescate de las niñas, apoyada por la ayuda internacional de Estados Unidos y el Reino Unido, principalmente.

Las más de 200 menores secuestradas el pasado 14 de abril en una escuela de Chibok permanecen retenidas por el grupo armado, que amenazó con venderlas si las autoridades no excarcelaban a miembros de la secta recluidos en cárceles del país.

Boko Haram, que significa en lenguas locales 'la educación no islámica es pecado', lucha por imponer un Estado islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Desde que la Policía acabó en 2009 con el entonces líder y fundador de Boko Haram, Mohamed Yusuf, los radicales mantienen una sangrienta campaña que ha provocado más de 4.000 muertos.