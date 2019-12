Bolivia asegura que la embajada mexicana pidió reforzar la seguridad en sedes

Bolivia aseguró que quien solicitó en varias ocasiones reforzar la seguridad en sus sedes diplomáticas en La Paz fue México, país al que acusó de tergiversar la realidad y desafiar a la Justicia boliviana.

La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, expresó en conferencia de prensa que la Embajada de México en La Paz envió en noviembre pasado dos notas pidiendo "reforzar con seguridad policial", ya que se sentían "asediados por movimientos sociales que protestaban al frente" de la sede diplomática.

A petición de México

Las notas son del pasado 19 y 29 de noviembre, según la ministra interina de Relaciones Exteriores.

"Entre ambas solicitudes escritas hubieron solicitudes verbales por parte de la Embajada de México", manifestó Longaric.

La canciller añadió que en tres ocasiones la embajadora de México en el país, María Teresa Mercado, pidió de manera verbal que se resguarde los recintos diplomáticos en La Paz.

"He hablado muchas veces con la embajadora, he atendido todas sus solicitudes, hemos agilizado rápidamente cuanta solicitud ella ha hecho, pero no hemos tenido un trato recíproco", indicó.

Longaric subrayó que Bolivia quiere tener "un trato respetuoso" con México, pero que no aceptará calificativos al Gobierno interino de Jeanine Áñez como "de facto" o dictatorial".

La canciller boliviana consideró la denuncia que México anunció ante la Corte Internacional de Justicia, por supuesto "hostigamiento" a sus sedes diplomáticas, como una "falacia jurídica", ya que a su juicio se basaría en "un hecho que no han cometido".

"Es un desliz que no le hace nada bien a la seriedad que presumía tener la Cancillería mexicana", declaró.

Longaric manifestó que el Gobierno mexicano debiera "retractarse", ya que se basa en "simples presunciones".

"Deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México, ni ha violado la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas", enfatizó.