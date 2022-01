Bush asegura muerte de Zarqaui no pone fin a la guerra pero ayuda

El presidente de EEUU, George W. Bush, aseguró hoy que la muerte del líder de Al Qaeda en Irak, Abu Musab al Zarqaui, no pondrá fin a la guerra ni la violencia, "pero va a ayudar mucho"

Tras señalar que la ambición de la organización es impedir el establecimiento de la democracia en Irak y sembrar el sectarismo, manifestó que desea traer a las tropas estadounidenses lo antes posible, pero eso no se producirá antes de una "victoria".

El presidente insistió en que todavía queda mucho por hacer en Irak, que la guerra no está ganada y que si no estuviera seguro de vencer "dejaríamos Irak".

Horas antes de la rueda de prensa ofrecida por Bush desde su retiro de Camp David, el Ejército de EEUU reveló que Zarqaui no murió en el acto e, incluso, intentó escapar cuando estaba en una camilla.

El portavoz del Ejército indicó también que Zarqaui no ofreció ningún tipo de información antes de expirar, aunque tras el ataque se han logrado muchos datos sobre la red de la organización.

Por otro lado, el portavoz del Ejército reveló que no fue una delación lo que les condujo hasta el lugar donde se encontraba Zarqaui.

"No fue que alguien nos dijera 'en esa casa a esa hora encontraréis a Zarqaui'. Eso no ocurrió", dijo Caldwell, quien no precisó durante cuánto tiempo tras el ataque estuvo vivo el líder de Al Qaeda.