Canadá, Argentina y Chile piden restauración de democracia en Venezuela

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunció la violación de derechos humanos en Venezuela, a su criterio "completamente inaceptable" y exhortó al resto de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a trabajar juntos para restaurar la democracia en ese país.



Por su parte, Argentina desconocerá cualquier elección que surja de la convocatoria hecha por el gobierno de Venezuela porque no es una elección democrática, afirmó el presidente de Argentina, Mauricio Macri, durante su participación en la plenaria de la VIII Cumbre de las Américas en Lima.



"No podemos mirar a otro lado, donde hay un proceso político sin garantías mínimas, vamos a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo, porque no es elección democrática", expresó Macri.



Asimismo, instó a sus colegas de la región a "trabajar juntos en una salida democrática y pacífica para Venezuela".



Quien también se sumo a este discurso fue el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien pidió a Venezuela que se reencuentre con el camino de la democracia y reclamó a ese Gobierno que reconozca la crisis humanitaria que atraviesa el país, una situación que "está condenando al hambre y la muerte" a muchos de sus ciudadanos.



"No hay independencia de poderes, respeto a los derechos humanos ni democracia, hay presos políticos", sostuvo el mandatario chileno, quien denunció la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales convocadas para mayo próximo por el chavismo.

Lea aquí el documento de acuerdo de presidentes finalizando la Cumbre de Las Américas en Lima, Peru: