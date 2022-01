Carlos Menem confirma que va a ser nuevamente candidato a la Presidencia de Argentina en 2007

El ex gobernante no descartó sellar una alianza con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. "Hace rato que estoy lanzado", aseguró el ex jefe de Estado (1989-1999) al ingresar a un acto organizado por un grupo de seguidores que impulsan su postulación en los comicios del año próximo.

Lavagna, artífice de la recuperación económica de Argentina y cuya figura seduce a la oposición e irrita al Gobierno, "es un buen candidato", comentó Menem al ser consultado sobre una posible alianza con el ex ministro (2002-2005). "La política es el arte de lo posible", matizó.

El actual senador por la norteña provincia de La Rioja, donde nació hace 75 años, había sido el postulante más votado en los comicios presidenciales de 2003, pero luego se negó a competir con el actual presidente, Néstor Kirchner, en una segunda ronda electoral.

"Mi alianza es con el pueblo. Vamos a ver lo que más convenga al país", señaló Menem sobre la posibilidad de conformar una coalición con Lavagna, quien acaba de admitir que puede presentarse como candidato en 2007 y con ello desató una áspera reacción del Gobierno de Kirchner.

Lavagna estuvo al frente de la cartera económica desde abril de 2002 hasta noviembre pasado y fue artífice de la recuperación de Argentina tras la grave crisis que sacudió al país a finales de 2001.

La semana pasada, Kirchner criticó a quienes "ya están hablando de candidaturas" en alusión a su ex ministro, si bien dejó entrever que tanto él como su esposa, la senadora Cristina Fernández, pueden ser candidatos en los comicios del año próximo. Menem y Kirchner pertenecen a sectores antagónicos del gobernante Partido Justicialista (peronista).