Clinton promete arreglar lo que no funciona de la reforma sanitaria de Obama

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, prometió hoy "arreglar lo que no funciona" de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama y mantener lo que sí sirve, en contraposición a su rival, Donald Trump, que quiere revocarla en su totalidad.

"He venido diciendo que hay que arreglar lo que no funciona y mantener lo que sí. Es un desafío pero vamos a garantizar que este importante paso (la reforma sanitaria) se arregla y no se revoca, que es la posición republicana", dijo hoy Clinton en declaraciones a la prensa tras un mitin en Harrisburg (Pensilvania).

La ex secretaria de Estado respondió así a una pregunta sobre las críticas de su marido, el expresidente Bill Clinton, a la reforma sanitaria que Obama firmó en 2010 y considera su principal logro en política nacional.

La candidata evitó valorar los comentarios de su marido y se limitó a explicar su postura y contraponerla con la de su rival, Donald Trump, que aboga por la revocación de la ley.

"Hay tanto que ni entiende ni le importa (dijo sobre Trump)...Vamos a abordarlo (los cambios en la reforma sanitaria), no va a ser fácil pero va a ser mejor que empezar de cero".

Bill Clinton opinó en un mitin este lunes en Flint (Michigan) que los cambios que ha marcado la reforma sanitaria de Obama en el sistema de seguros de salud son "la cosa más loca del mundo" y "no han funcionado" para muchos ciudadanos.

Donald Trump habló hoy del tema durante un mitin en Prescott Valley (Arizona), en el que se mostró de acuerdo con las declaraciones del expresidente estadounidense y dijo que "al menos ha sido honesto, aunque llega muy tarde".

"Mientras tanto, ella (Hillary) quiere reforzar 'Obamacare'. Me apuesto algo a que (ella) le echó una bronca anoche", afirmó Trump.

Desde su entrada en vigor, la reforma sanitaria de Obama ha polarizado al país y ha generado un rechazo visceral entre los republicanos, que han intentado derrocarla sin éxito con decenas de votos en el Congreso.

El jefe de la campaña de Hillary Clinton, Robby Mook, trató hoy de justificar las palabras del expresidente, y reconoció que la candidata demócrata quiere "hacer más para rebajar las primas de los seguros".

"A lo que se refería (Bill) es en parte a cómo era antes el sistema de seguros de salud, y también a que a veces lo que ocurre en algunos de estos mercados (de seguros establecidos por la ley) es que distorsionan los precios", aseguró Mook en una entrevista con la cadena de televisión CBS News.

"Eso es exactamente por lo que tenemos que hacer algo sobre el aumento de las primas, pero asumo que (Bill) también estaba hablando de los precios de los medicamentos con receta", que en muchos casos "están subiendo demasiado rápido", agregó. EFE