Colombiano denuncia retraso de vuelos por parte de Avianca

Desde Rio de Janeiro, Ari Ojeda, denunció a La W que el vuelo AV260 que cubría la ruta Rio de Janeiro - Bogotá presentó un retraso de seis horas.

El vuelo estaba programado para salir a las 6:35 de la mañana y al llegar a la sala de espera no había ningún funcionario de la aerolínea que les diera información del mismo.

Funcionarios de Avianca Brasil llegaron una hora más tarde y aseguraron que al no ser de Avianca Holdings no podían hacerse responsables de lo que ocurriera con ese vuelo, sin embargo no había ningún empleado de la compañía colombiana haciéndose cargo de la situación.

Avianca respondió que el retraso del vuelo se debió a que el avión presentó fallas técnicas y por seguridad la aerolínea decidió realizar las respectivas revisiones lo cual retrasaría el itinerario seis horas hasta las 11:30 de la mañana de este miércoles.

Aunque el vuelo ya salió, la denunciante perdió la conexión que tenía por Viva Air a Bucaramanga, por lo que espera que Avianca la reubique en otro vuelo hasta su destino final.

Le puede interesar: