¿Cómo el partido Nueva Democracia logró ganar las elecciones en Grecia?

Este domingo se celebraron elecciones generales anticipadas en Grecia, donde el partido de centro-derecha Nueva Democracia (ND) obtuvo la mayoría absoluta con el 39,8% de los votos frente al 31,6% de los votos para Syriza, el partido de Alexis Tsipras. Así, el líder de ND Kyriakos Mitsotakis, hijo del ex primer ministro Konstantinos Mitsotakis, ha jurado hoy su cargo como primer ministro.

Konstantinos Oikonopoulos, organizador de la Campaña electoral del Partido Nueva Democracia, explicó en La W cómo llegaron a esta victoria.

“Un conjunto de factores influyeron en la victoria, primero el rechazo de este Gobierno, también es un voto de confianza a Kyriakos Mitsotakis” afirmó.

Además señaló que “claramente tiene que ver con el plan para la economía, pero nuestro programa se enfoca en conseguir que prenda la máquina económica”.

Finalmente, destacó que “tenemos la mayoría del parlamento por lo que podremos imponer la agenda para llevar a cabo el plan que propusimos”.