¿Cómo logró Ecuador eliminar el IVA y el arancel para fomentar la cultura?

En primer lugar, Velasco se refirió a lo que será su carrera como artista ahora que es ministro de Cultura “tengo responsabilidades inmensas y he tenido que desacelerar sensiblemente mi carrera y compromisos que no puedo dejar de atender” pero de igual forma aclaró que “mi condición como ser humano es la de artista, uno simplemente no puede poner en pausa cosas que están en la vida de uno de manera radical”.

De igual forma manifestó que es un ministro que le dedica todo el tiempo a la gestión y que debe “encontrar los pequeños espacios para cumplir con compromisos adquiridos de mi profesión como artista, músico y compositor”.

En segundo lugar, el ministro se pronunció frente a su proyecto de eliminar el IVA y el arancel con el fin de fomentar los espectáculos y la cultura “lo logramos en los primeros 30 días desde que asumimos el cargo, lo planteamos como prioritario”.

Asimismo, dijo que estas medidas permiten darle sentido, motivación y oportunidades a un sector que “muchas veces ni siquiera se pueden hacer políticas públicas porque no hay información y no lo facturamos”.

El ministro de Cultura recalcó que las medidas ya están vigentes y que además piensan en un plan integral implementando una terminología aculada a la de la economía naranja, donde intentamos fortalecer las industrias culturales y creativas.

“Estas medidas relevantes ninguno de ellas han requerido de inversión, tan solo de la voluntad política de hacer cumplir una ley de cultura que ya está vigente”, agregó.

Finalmente, contó cómo le ha ido a Ecuador tras haberse dolarizado “lo que ha permitido el dólar es la percepción de confianza y estabilidad (…) el gran problema es que no se puede devaluar, cosa que genera una situación de alto riesgo”.

Lea en La W: